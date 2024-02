Italia, sono tuffi d’argento 

Doha. Una giornata positiva, resa esaltante dai due “fratelli” dei tuffi. Matteo Santoro e Chiara Pellacani non smettono di stupire conquistando l'argento nel sincro mixed. La coppia azzurra si conferma sul podio iridato dopo il secondo posto a Budapest 2022 e il bronzo a Fukuoka 2023, nel last day dei Mondiali all'Hamad Acquatic Center di Doha, in attesa che oggi si cominci con il nuoto in vasca. E dai tuffi arrivano altri due pass olimpici: nella gara regina dal trampolino alle Olimpiadi ci saranno due italiani, Andreas Sargent Larsen e Riccardo Giovannini nel momento più importante delle rispettive carriere. I due azzurri chiudono al quindicesimo e al sedicesimo la semifinale della piattaforma, mancano l'accesso alla finale ma regalano all'Italia altre due carte per Parigi.

Successo di squadra

Quasi impeccabile, ancora una volta, la prova della coppia Santoro-Pellacani, macchiata solamente da un piccolo passaggio a vuoto con il triplo salto mortale e mezzo avanti carpiato, ma impreziosita da un super doppio salto mortale e mezzo ritornato carpiato che ha consentito loro di risalire dalla quarta alla seconda proprio nell'ultima routine. È l'apoteosi per la nazionale del dt Oscar Bertone che chiude con due medaglie e soprattutto con dieci carte olimpiche per Parigi 2024: cinque prese a Doha e altrettante tra gli European Games e i Mondiali in Giappone la scorsa estate. «Abbiamo fatto il pieno di carte olimpiche: otto individuali e due nel sincro grazie all'impegno della squadra che è un onore guidare», afferma Bertone.

Giornata ricca

La domenica a Doha si prospetta importante per l'Italia. Alle 17 il Settebello è atteso dagli Stati Uniti negli ottavi del torneo di pallanuoto: una vittoria garantirebbe i quarti con la Grecia ma soprattutto il pass per Parigi. Cominciano anche le gare del nuoto in vasca, che metteranno in palio ben 42 titoli mondiali, quattro già nel pomeriggio. I primi azzurri a scendere in acqua saranno Simona Quadarella, Matteo Ciampi e Marco De Tullio nelle rispettive prove dei 400 sl e le staffette 4ž100. L'obiettivo della squadra è ottenere nuovi pass individuali, da aggiungere ai cinque già conquistati con Gregorio Paltrinieri (1500 sl), Alberto Razzetti (200 e 400 misti), Thomas Ceccon (100 dorso), Benedetta Pilato (100 rana) e Alessandro Miressi (100 sl). Per altri ancora ci sarà ctempo agli Assoluti a Riccione dal 5 al 9 marzo.

RIPRODUZIONE RISERVATA