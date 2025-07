Italia, sono acque d’argento 

Singapore. I Mondiali in acque “sporche” hanno la faccia comunque sorridente di Gregorio Paltrinieri e Ginevra Taddeucci. Il fondo azzurro anche in condizioni estreme non delude e a Sentosa, dopo i dubbi, il rinvio della 10 km e le conseguenti polemiche, l'Italia mette a segno una doppietta d'argento, con l'olimpionico che a 31 anni non smette di stupire e la toscana, già bronzo olimpico a Parigi, anche lì nelle contestate acque della Senna. I due azzurri, che pure non hanno gradito la gestione caotica della gara con comunicazioni notturne dei rinvii, sono stati più forti di tutto.

Greg eroico

Quello del Greg nazionale è l'argento di un campione infinito che, incurante del caos della vigilia, nuota da protagonista la distanza olimpica e per sua stessa ammissione «in condizioni estreme», chiudendo in 1h59'59”2, a 3”7 dal tedesco Florian Wellbrock. Terzo, a 15”, l'australiano Kyle Lee: «Era una gara difficilissima, io preferisco il caldo al freddo, ma questo era troppo» racconta Paltrinieri, «e c'è voluta tutta la mia esperienza. Anche per gestire bene il caos della vigilia. Siamo tutti scossi da questa gestione». Per Greg anche un infortunio al dito nelle prime fasi di gara. Settimo l'altro azzurro, l'esordiente Andrea Filadelli. Stanotte alle 4 Greg dovrebbe tornare in acque per la 5 km e accanto a lui ci sarà il cagliaritano Marcello Guidi (Rari Nantes e Fiamme Oro), fresco del titolo italiano.

La gara femminile

La 28enne toscana Ginevra Taddeucci, a 14 anni da quello di Martina Grimaldi di Shanghai 2011 e a 6 dall'ultima medaglia individuale femminile, il bronzo di Rachele Bruni a Gwangju 2019 riporta l’Italia sul podio: seconda, dietro la favorita australiana Moesha Johnson. Stanotte la 5 km.

RIPRODUZIONE RISERVATA