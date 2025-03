Italia-Slovenia, «un futuro di pace» 

Gorizia. Una farfalla in acciaio inclinata su un frammento della rete che un tempo divideva Gorizia e Nova Gorica. Si presenta così il 25° premio “Santi Ilario e Taziano” conferito ieri al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e a quello emerito della Slovenia, Borut Pahor. Due massime istituzioni, due amici, a cui è stato riconosciuto il sostegno nel percorso di avvicinamento delle due comunità.

Mattarella è salito sul palco del teatro Verdi e da lì ha salutato «l'amico Borut». Pahor ha ricambia con «l'amico Mattarella». Viene suggellato così il senso della prima capitale europea della cultura transfrontaliera Nova Gorica-Gorizia 2025. Due città che «hanno coraggiosamente trasformato la prossimità geografica delle due identità in un'opportunità», esempio «inestimabile» per «l'intera Europa», ha detto Mattarella. «È ai cittadini di queste terre che dobbiamo il successo del percorso: società mature, cresciute in democrazia, con efficaci anticorpi rispetto a lusinghe di sterili e pericolosi nazionalismi».

