Italia, sfida da brivido con la Croazia 

La sconfitta con la Spagna ha riempito di dubbi la Nazionale azzurra impegnata agli Europei di calcio in Germania. Quella di stasera (ore 21, Rai1 e SkySport) contro la Croazia deve dissiparli. L’Italia si gioca il passaggio del turno in 90 minuti e ha bisogno almeno di un pareggio per arrivare agli ottavi di finale. Una sconfitta costringerebbe a sperare nel ripescaggio come una delle migliori terze classificate. Il ct Luciano Spalletti cambierà qualcosa nella formazione (confermato Nicolò Barella, nella foto ) ma dice: «Fidatevi di questa squadra».

