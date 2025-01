Italia, sfida alla Cechia 

Sydney. Servirà un’impresa la spregiudicata Italia della United Cup ci può provare. Stanotte la squadra azzurra scende in campo a Sydney (Australia) per affrontare nei quarti di finale sabato la Repubblica Ceca: chi vince trova in semifinale gli Stati Uniti, che hanno battuto 3-0 la Cina a Perth. Nella partita che ha aperto la sfida, Coco Gauff ha battuto per 7-6, 6-2 Shuai Zhang (n.205 Wta), poi Taylor Fritz con un doppio 6-4 ha sconfitto Zhizhen Zhang (n.45 Atp), rendendo di fatto inutile il doppio misto successivo che ha comunque visto il successo di Krawczyk/Galloway per 6-3 6-7, 10-3 su Shuai Zhang e Fajing Sun.

Senza macchia

L’Italia aveva chiuse senza perdere neppure uno dei sei match giocato il proprio girone. Dopo il 3-0 alla Svizzera era arrivato quello alla Francia. Il colpo principale è stato quello messo a segno da Flavio Cobolli, che ha portato gli azzurri in vantaggio battendo in rimonta per 3-6 7-6(10/8) 6-2 Ugo Humbert. Il vinciotore del Superchallenger di Cagliari ha anche avuto un match point nel tie-brak del 2° set, prima di cedere. Tuttto facile per Jasmine Paolini, 6-0 6-2 sulla francese Chloe Paquet e per Sara Errani e Andrea Vavassori, che nel doppio misto superano 6-3 7-6(7/3) la coppia formata da Edouard Roger-Vasselin ed Elixane Lechemia. Francesi eliminati, azzurri primi con un solo set perso. Ora Cobolli (32 Atp) trova l’ostacolo Tomas Machac (numero 24 Atp), menetre Paolini avrà Karolína Muchova, 22 del mondo.

L’altra semifinale

Dall’altra parte del tabellone, il Kazakistan è la prima semifinalista, avendo battuto 2-1 la Germania, detentrice del trofeo, che ha fatto a meno di Sascha Zverev. Se la vedrà contro la vincente di Polonia-Gran Bretagna, con Iga Swiatek e Hubert Hurkacz a far pendere il pronostico dalla parte polacca.

I tornei

Intanto nella notte sono scesi in campo altri azzurri. A Brisbane, negli ottavi di finale, Matteo Arnaldi (37 Atp) ha sfidato il gigante americano Reilly Opelka (293). A Hong Kong, Lorenzo Musetti (17 Atp e seconda testa di serie) ha debuttato al secondo turno affrontando il canadese Gabriel Diallo (87). È invece uscito di scena, dopo Francesco Passaro (doppio 6-4 da Martinez), anche Lorenzo Sonego (53), superato in tre set dal britannico Cameron Norrie (49 del mondo) per 6-2, 4-6, 6-1 in 2 ore e 22 di gioco.

