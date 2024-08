Italia sesta nella gara della vergogna 

Parigi. Prima il risultato sportivo: la Germania ha conquistato allo sprint finale la medaglia d'oro nella staffetta mista del triathlon. Laura Lindemann ha beffato l’americana Taylor Knibb e la scozzese Beth Potter, bronzo con la Gran Bretagna che schierava anche Alex Yee, giunto a quattro medaglie olimpiche in carriera. Sesta l'Italia che ha schierato Gianluca Pozzatti, Alice Betto, Alessio Crociani e Verena Steinhauser, brava a difendere nell’ultima frazione di corsa una posizione che migliora l’ottavo posto di Tokyo. Quarta, nonostante una caduta in bici, la Francia, con la fresca olimpionica Cassandre Beaugrand a 1’05” dal terzetto di testa.

Le polemiche

A tener banco (e non potrebbe essere altrimenti) è però la polemica sull’acqua della Senna. La triatleta belga Claire Michel, 35 anni, secondo quanto riferito dal Comitato olimpico belga si è ammalata dopo il tuffo nella Senna mercoledì scorso («è stata contaminata dal batterio Escherichia coli», secondo la stampa belga, ma resta da determinare il legame diretto con la gara da lei disputata) ed è ricoverata in ospedale da 4 giorni. Nel comunicato, il Comitato belga ha affermato di «sperare», insieme con la federazione nazionale, «che per le prossime competizioni di triathlon ai Giochi olimpici vengano tirate le dovute conseguenze». I belgi non hanno partecipato alla gara ma ci sono grandi preoccupazioni per le prossime prove (soprattutto quelal di 10 km) di nuoto in acque libere.

