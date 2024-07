Italia, serve un’impresa 

Vittoria o addio all'Olimpiade di Parigi. Stasera alle 22 sul parquet portoricano di San Juan per l'Italia del play Spissu è già una gara a eliminazione la semifinale contro la Lituania. Dall'altra parte del tabellone si affrontano Portorico e Messico. Le due vincenti si contenderanno poi il pass per i Giochi Olimpici.

Il match contro Sabonis junior (cioè Domantas, grande amico di Ricky Fois che ritroverà a Sacramento) era previsto, ma come finale. E invece l'Italia si è fatta superare dal Portorico nel match di venerdì mattina dopo un secondo tempo mediocre in attacco che ha vanificato il piccolo vantaggio (+5) prima dell'intervallo: 45-29 per il Portorico.

Gallo in dubbio

Come se non bastasse è in dubbio l'alapivot Gallinari, uscito zoppicante dalla sfida contro i padroni di casa. E non è certo un'eventuale assenza leggera per un'Italia già priva di due tiratori come Fontecchio (operato al piede sinistro) e Datome, diventato capo delegazione. Non a caso tra i motivi della sconfitta contro i padroni di casa portoricani c'è la bassa percentuale nel tiro da tre: il 29% con i soli Spissu, Mannion e Abass a segnare due triple a testa, meno del 7/10 messo insieme da Alvarado, play-guardia di Orleans che ha impazzato con 29 punti.

Senza Gallinari lItalia perde il suo migliore realizzatore (14 punti di media) e anche il veterano che insieme a Melli è capace di ovviare alla minor statura rispetto ai lunghi avversari.

Lituania

E di stazza tra pivot e ali la formazione lituana ne ha tantissima, anche se ha deciso di lasciare fuori il tiratore Eimantas Bendzius, capitano della Dinamo. Motejunas arriva a 213 cm, la stella Domantas Sabonis tiene alto il nome di famiglia (il padre Arvidas è stato l'europeo più forte insieme a Petrovic) non solo per i 211 cm di altezza, ma perché il giocatore dei Sacramento Kings sta producendo 17 punti e 10 rimbalzi di media. Hanno inoltre quattro ali che oscillano tra i 204 e 206cm di altezza. Il miglior realizzatore è comunque la guardia Grigonis, che sfiora i 20 punti.

Due i precedenti recenti. Nel novembre 2018 gli Azzurri vinsero 70-65 a Brescia con 13 punti di Abass e 11 di Polonara, mentre nel febbraio 2019 l'Italia perse 86-73 a Klaipeda, ma la sconfitta non compromise la corsa alla World Cup.

Il tabellino

Italia : Spissu 9 (1/1, 2/6 da tre), Mannion 11 (2/5, 2/6), Abass 8 (1/2, 2/5), Tonut 6 (3/5, 0/2), Gallinari 14 (5/7, 0/1), Melli 7 (2/6, 0/3), Ricci 7 (1/4, 1/2), Bortolani ne, Caruso ne, Polonara 3 (1/2 da tre), Pajola 2 (1/1, 0/1), Petrucelli 2 (1/2, 0/2). All. Pozzecco.

RIPRODUZIONE RISERVATA