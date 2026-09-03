Italia, semifinale contro la Polonia 

L'Italia affronterà la Polonia nella semifinale degli Europei di pallavolo. Le azzurre tornano in campo domani alle 15 a Istanbul contro la nazionale allenata da Stefano Lavarini, che ieri nel quarto di finale giocato nella capotale turca ha battuto l'Olanda per 3-1 (25-16, 20-25, 25-20, 25-23). La Polonia è, dopo la Francia, la seconda squadra che l’Italia affronta agli Europei dopo averla trovata nel torneo di Koszalin (proprio in terra polacca): allora fu una vittoria netta per Alessia Orro e compagne, con parziali a 16, 21 e 20, ma stavolta la musica promette di essere diversa, come dimostrano le due sfide ravvicinate ma molto differenti con la Svezia. Ieri la squadra di Julio Velasco ha raggiunto Istanbul con un volo charter da Brno, sul quale ha viaggiato anche la Serbia, che sfiderà la Turchia.

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