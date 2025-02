Italia, sconfitta indolore 

Italia 67

Ungheria 71

Italia : Sarr 2, Spagnolo 14, Procida, Niang, Basile, Bortolani 13, Caruso 4, Diouf 11, Severini 3, Grant ne, Akele 17, Pajola 3. Allenatore Pozzecco.

Ungheria : Pongo 6, Pallai ne, Keller 12, Mocsan ne, Vojvoda 16, Varadi 3, Goloman 5, Lukacs, Perl 20, Somogyi 4, Reuvers 5. Allenatore Okorn.

Arbitri : Marius Ciulin (Romania), Josip Jurcevic (Croazia), Ilias Kounelles (Cipro)

Parziali : 10-13 / 17-19 / 23-10 / 17-29.

Note : tiri da due Ita 15/36, Ung 21/41; tiri da tre Ita 8/22, Ung 7/20; tiri liberi Ita 13/13, Ung 8/12.

Reggio Calabria. Nell'ultima gara delle qualificazioni per gli Europei di basket, l'Italia del ct Gianmarco Pozzecco, già ammessa alla fase finale (come prima nel girone B) ha perso contro l’Ungheria per 71-67. Per il cagliaritano Sasha Grant (non entrato) è stata la prima chiamata in assoluto con la Nazionale senior. Appuntamento ora dal 27 agosto al 14 settembre.

La partita

Pozzecco punta inizialmente Pajola, Spagnolo, Procida, Severini e Diouf che, però, rispetto a quanto era accaduto, non sfondano. Bisogno aspettare la tripla di Severini per vedere l’unico canestro dei primi cinque minuti. Passano anche in vantaggio ma il primo quarto si chiude con gli ungheresi davanti. E anche nel parziale successivo, gli ospiti scavano un fosso ancora più profondo con alcune triple.Gli azzurri si riavvicinano con un parziale di 12-2 ma poi mollano e vanno all’intervallo sotto di 5 (27-32).

L’epilogo

Al rientro dagli spogliatoi, nonostante percentuali tutt’altro che esaltanti, gli azzurri continuno a restare in partita. E addirittura si portano a +6 (39-33) al 25’. E, addirittura, sulla tripla di Okorn si arriva a +10 (46-36). L’Ungheria sembra sul punto di crollare. Ma, nella prima metà dell’ultimo quarto, hanno una fiammata d’orgoglio e, con un parziale di +11, tornano in vantaggio (56-53). La luce si spegne per gli azzurri. E, nonostante il gioco da 3 di Diouf, per gli azzurri non c’è più niente da fare. Ma c’è poco da festeggiare anche per l’Ungheria: la vittoria non consente però agli ospiti di ottenere la qualificazione.

Le reazioni

Pacato il commento di coach Pozzecco: «Sono tanti i motivi per essere orgogliosi e per parlare bene di questa Nazionale. Abbiamo chiuso in anticipo il discorso qualificazione e vincendo a Istanbul ci siamo assicurati il primo posto. Perdere non fa mai piacere, mi dispiace soprattutto per i ragazzi, erano molto dispiaciuti alla fine della partita, ma sono molto orgoglioso di loro e di quanto hanno fatto in queste qualificazioni».

RIPRODUZIONE RISERVATA