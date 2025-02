Italia, sconfitta indolore con la cechia 

Cechia 74

Italia 69

Cechia : Pospisilova 9, Stoupalo- va 4, Vitulova, Vorackova 14, Soto- lova 5, Hamzova 5, Kopecka 2, Vy- oralova 4, Holesinska 17, Malikova ne, Cechova ne, Reisingerova 14. Allenatrice Ptackova

Italia : Keys 2, Villa 7, Pasa, Zanardi, Verona 9, Zandalasini 9, Pan 12, Trucco 2, Cubaj 16, Madera 3, Fassina 5, Andre 4. Allenatore Capobianco

Parziali : 23-27; 41-39; 54-54



Il cammino dell’Italbasket femminile nelle qualificazioni al prossimo Europeo si chiude con una sconfitta indolore. Qualificate d’ufficio (l’Italia sarà uno dei 4 Paesi ospitanti), le Azzurre di Capobianco cedono per 74-69 in casa della Cechia, ma concludono comunque al primo posto il loro cammino nel Girone I.

A Brno, il Ct Capobianco esclude ancora l’ala della Dinamo Toffolo e concede il debutto a Zanardi, ventenne playmaker di Schio. L’avvio dell’Italia è convincente: le triple di Madera regalano il primo allungo sul 21-12, ma un paio di amnesie difensive consentono alle ceche di restare a contatto al 10’. Nel secondo quarto le percentuali al tiro si abbassano, e le padrone di casa ne approfittano per portarsi avanti all’intervallo.

Al rientro in campo, l’Italia trova un nuovo spunto sul +5, ma soffre a rimbalzo e presta il fianco alla nuova rimonta a firma Holesinska. La volata finale è tutta della Cechia, che piazza subito un break di 7-0 e poi controlla. Poco male: Zandalasini e compagne hanno già nel mirino l’Eurobasket, dal 18 al 21 giugno a Bologna. ( ro.r. )

