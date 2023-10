Italia, sconfitta che pesa 

Rio de Janeiro. Un’Italia poco concentrata, che commette troppi errori specie in battuta, cade con la Germania nel quarto turno del torneo di qualificazione all’Olimpiade di Parigi 2024. Per gli uomini di Fefè De Giorgi una sconfitta netta in quattro set (24-26, 25-18, 20-25, 23-25) che complica, pur non compromettendolo, il cammino verso i Giochi, perché gli azzurri scivolano al secondo posto in classifica proprio dietro i tedeschi ora primi da soli a quota quattro successi. I margini d’errore per i vice campioni d’Europa si riducono: oggi un giorno di riposo, poi domani si torna in campo per sfidare l’Iran in un match da vincere assolutamente.

La partita

La Germania, trascinata da Grozer, è sempre stata davanti tranne che nel secondo set, quando è parso che la Nazionale tricolore avesse trovato la giusta quadratura per avere la meglio su rivali dati comunque per sfavoriti. Invece nel terzo e quarto parziale è crollata. Il primo set è stato equilibrato e giocato punto su punto sino al 24-24 dopo una mini rimonta italiana, ma nel momento decisivo un attacco di Grozer e poi un errore (l’ennesimo) degli azzurri hanno regalato ai tedeschi l’1-0. Nella seconda frazione Giannelli e compagni partono molto meglio tanto da guadagnare cinque punti di vantaggio, mantenuto sino al 25-18 finale per l’1-1.

Due set di errori

Il terzo set si è rivelato molto equilibrato, ma l’Italia ha continuato a commettere troppi errori a fronte di una maggiore precisione e cattiveria dei tedeschi nel mettere a segno i punto. Coach De Giorgi ha provato a modificare l’assetto dei suoi e inserito Rinaldi al posto di Michieletto quando la Germania era avanti nel rush finale (22-17), ma il parziale è andato sul 25-20 per i rivali che si sono portati sul 2-1. Nel quarto set Michieletto è rientrato in campo ma l’inerzia della partita non è cambiata, con la squadra azzurra che non è riuscita a mostrare la propria pallavolo e ha giocato ben al di sotto delle sue potenzialità. Sul 14-10 in favore della Germania il tecnico ha fatto entrare Rinaldi e inserito Sbertoli e Bovolenta ottenendo una buona risposta, ma la Germania ha risposto punto su punto e portandosi sul 22-15. L’Italia ha rimontato sino al 22-21 facendo sperare nell’impresa, che invece è abortita: i tedeschi hanno vinto 25-23 e chiuso la partita.

Domani

Oggi non si gioca, turno di riposo. Domani c’è l’Iran: vietato sbagliare per non compromettere il cammino verso Parigi.

