Italia scatenata: oro anche in staffetta 

Italia ancora protagonista negli Europei di ciclismo in Belgio. Il team azzurro rispetta i pronostici e trionfa nella Mixed Team Relay Elite degli Europei su strada, coprendo i 52,3 km di gara in 1h01’43” e bissando il successo continentale di mercoledì nella prova a tempo individuale maschile, quando Edoardo Affini era stato oro e Mattia Cattaneo bronzo.

I due ieri sono tornati sul podio, sul primo gradino, assieme a Mirco Maestri, Elena Cecchini, Vittoria Guazzini e Gaia Masetti, replicando il successo già ottenuto nel 2021 sulle strade di Trento e confermandosi al vertice europeo. Grande prova per il terzetto maschile, al cambio in 31'21” con 55” di vantaggio sugli avversari. Alle atlete italiane il compito di difendere il margine e chiudere la gara, impresa che hanno portato a termine con precisione, tagliando il traguardo con 17 secondi di vantaggio e assicurandosi così la medaglia d'oro, davanti alla Germania (a 1’02”), rivale più accreditata, e al sestetto di casa del Belgio (a 1’03”). «Una bella prova da parte di tutti», le parole del doppio oro continentale, Edoardo Affini, ai microfoni di Eurosport. E aggiunge: «Faccio i complimenti a Mirco Maestri per la prima volta in azzurro. Avevamo un'idea e l'abbiamo realizzata, senza rischiare in curva e spingendo al massimo quando potevamo. Siamo stati forti».

