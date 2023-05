“Italia-Sardegna”, per il ventennale un’edizione unica 

Roma. “Il mondo in Sardegna”: il celebre motto che Gianni Chessa completa con “la Sardegna nel mondo” l’Aci lo mette in pratica da vent’anni. Tante sono le edizioni del Rally Italia Sardegna, presentato ieri, che tra una settimana porterà a Olbia e sull’Isola il circus del Wrc. Già, l’Isola. Il presidente Angelo Sticchi Damiani l’ha sottolineato nella presentazione, ieri a Roma: «Andammo in Sardegna quando per un privato l’organizzazione di un rally mondiale diventò troppo onerosa», ha ricordato. «Siamo l’unica tappa del Mondiale che si svolge su un’isola. Sono stato io a insistere, benché non fossi presidente, con l’Aci ad andare sull’Isola e all’inizio furono passaggi molto difficili. Quando si crede in qualcosa e si hanno delle visioni, l’obiettivo si raggiunge», ha aggiunto, sottolineando quanto gli aspetti ecologici stiano a cuore al mondo delle corse automobilistiche.

Unicità

Giulio Pes di San Vittorio, che con l’Aci Sassari è l’esecutore di un’organizzazione complessa ma ormai rodata, ha ricordato il dialogo stretto con Forestas: «Faremo una piantumazione di alberi nel rispetto dell’ambiente e per colmare le emissioni di CO2 ed altri eventuali effetti per l’ambiente». Aspetti collaterali ma importanti, come quello della sicurezza, che conferma l’unicità di questo Rally: «Siamo l’unica gara del campionato del mondo che dà delle indicazioni precise al pubblico sugli spazi permessi per assistere alla gara in sicurezza. Stiamo lavorando sul progetto dallo scorso luglio», ha affermato Antonio Turitto, l’architetto di un rally che - venendo al versante sportivo - si dipana attraverso 1.170 km, dei quali 322 suddivisi in 19 prove speciali.

I protagonisti

I protagonisti saranno però auto ed equipaggi: sono 74 quelli iscritti in rappresentanza di 27 nazioni, numero record. Tra questi (per il mundialeddu ) anche 8 equipaggi sardi. Tra i 1000 volontari dell’organizzazione, 130 unità personale sanitari in servizio, 80 i mezzi di intervento tecnico e 53 mezzi di soccorso. Il tutto con una copertura televisiva che, dal 1° al 4 giugno, sarà unica, con la Rai in prima fila: «Per la prima volta su una rete generalista come Rai 2 trasmetteremo in diretta una prova speciale», ha annunciato per RaiSport Marco Franzelli, legato alla Sardegna perché il capo redattore che mi ha insegnato e dato tanto era cagliaritano: Tito Stagno».

RIPRODUZIONE RISERVATA