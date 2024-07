Italia-Sardegna da Olbia il 5 giugno 

Le date da segnare in rosso in calendario sono quelle del 5-8 giugno 2025, fine settimana in cui il Campionato del Mondo Wrc tornerà in Sardegna. La manifestazione organizzata dall’Aci col supporto della Regione sarà il 6º round iridato e, in virtù dell’alternanza, il 22º Rally Italia Sardegna sarà basato a Olbia.

Gli ineguagliabili sterrati sardi saranno uno dei 14 round nel calendario 2025 ufficializzato ieri da Wrc Promoter. Debutto a Montecarlo (23-26 gennaio), poi tappa in Svezia (13-16 febbraio) e Kenya (20-23 marzo) prima delle Canarie (24-27 aprile), una delle tre novità del 2025 che, in questo caso, segnerà il ritorno della Spagna. Il 15-18 maggio spazio al Portogallo, poi il Rally Italia Sardegna e, tre settimane dopo, la Grecia (26-29 giugno). L’estate del Wrc proseguirà in Estonia (17-20 luglio) e Finlandia (31 luglio-3 agosto) prima del nuovo arrivato Paraguay (28-31 agosto) e del Cile (11-14 settembre). Il 16-19 ottobre sarà la volta del Central Europe Rally, seguito da Giappone (6-9 novembre) e Arabia Saudita (27-30 novembre), new entry il cui decennale accordo col promoter era stato siglato a giugno ad Alghero durante il Ris.

«Il Ris è un evento che tutti ci invidiano, che dà risalto al gran lavoro e alla visione di Aci e allo straordinario impegno della Regione al nostro fianco», ha sottolineato il presidente Aci, Angelo Sticchi Damiani.