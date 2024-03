Italia-Sardegna, aperte le iscrizioni 

Mentre il circus mondiale è di scena in Kenya, nella giornata di ieri, a due mesi dal via, si sono aperte le iscrizioni al 21º Rally Italia Sardegna, sesto round del Campionato del Mondo Wrc. La manifestazione organizzata dall’Automobile Club d’Italia con il supporto della Regione Sardegna si disputerà dal 30 maggio al 2 giugno con quartier generale ad Alghero. Il termine ultimo per presentare le adesioni scadrà il prossimo 30 aprile mentre saranno 70 gli equipaggi ammessi. Come di consueto, gli equipaggi residenti in Sardegna godranno di una riduzione del 50 percento sul costo dell’iscrizione alla data tricolore della competizione iridata.

L’edizione 2024 prevederà 226 chilometri cronometrati articolati in 16 prove speciali. Avvio soft giovedì 30 maggio, con la cerimonia di partenza e la parata cittadina, poi venerdì lo shakedown di Ittiri (alle 8) e, alle 13.30, il via della prima tappa. Dopo un venerdì e soprattutto un sabato ad alta intensità, domenica in programma le ultime speciali, compresa l’attesa e blasonata powerstage all’Argentiera, e l’arrivo ad Alghero nel primissimo pomeriggio. Previste convenzioni navali per concorrenti e pubblico, per gli spettatori a disposizione anche i pacchetti a pagamento Ris Experience Gold, Platinum e Black.

