Italia-Sardegna a ottobre (e magari non è l’ultimo) 

Per la decima volta in 23 edizioni, sarà Alghero - dal primo al 4 ottobre 2026 - a ospitare il quartier generale del Rally Italia Sardegna, data italiana del Campionato del Mondo Wrc Fia. Il circus iridato sbarcherà nella città catalana per il 13º e penultimo round di un Mondiale che si aprirà a Monte Carlo il 22-25 gennaio e si chiuderà a novembre in Arabia Saudita.

Slittato dal consueto primo weekend di giugno al primo di ottobre, in cui ci si aspettano temperature più miti ma anche un clima più variabile e imprevedibile (benché le edizioni bagnate non siano mancate nemmeno a giugno), il Ris non perderà la propria natura. È presto per conoscere i dettagli di un percorso che conserverà i settori più caratteristici e attesi, ma è già certa la conferma dello scenografico e ineguagliabile parco assistenza sul Lungomare Barcellona.

Il Ris formato autunnale si era visto già nel 2004, in occasione della prima edizione, nel 2012 (quando l’uscita di strada a Monte Lerno fece slittare alla tappa in Corsica la vittoria iridata di Loeb) e nel 2020, in pandemia, con stringenti limitazioni. E anche nel 2026 offrirà ancora standard tecnici e organizzativi altissimi, sterrati unici, paesaggi iconici. E nel 2027? In realtà l’accordo tra Aci e Regione Sardegna, il cui supporto costante e determinante non è mai mancato, già c’è, e team, piloti e Fia vogliono restare, ma l’ultima parola spetta al nuovo Promoter del Wrc che si conoscerà nei prossimi mesi.

