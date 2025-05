“Italia Sardegna”, 68 equipaggi al via 

A tre settimane dal via del 22º Rally Italia Sardegna, round del Campionato del Mondo Wrc (e Wrc2 e Wrc3) che rappresenta la più grande manifestazione sportiva ospitata in terra sarda, svelato l’elenco dei 68 iscritti. La manifestazione targata Aci e supportata dalla Regione è in programma a Olbia il 5-8 giugno e prevederà 3 tappe e 16 speciali (320,24 km crono) con ai nastri di partenza equipaggi di 29 nazioni (dal Sud America al Giappone passando per Europa e Qatar).

Tra le 12 vetture della regina Rally1, spiccano i 4 piloti che hanno vinto gli ultimi 12 mondiali. Due, Ogier (8 titoli) e Rovanperä (2), li schiererà Toyota assieme a Evans, Katsuta e Pajari; gli altri due - Tänak (1) e Neuville (1) - saranno sulle Hyundai come Fourmaux. Ford MSport si affiderà a Munster, McErlean, Serderidis e Sesks.

Ben 34 delle 38 Rally2 correranno per il Wrc2, tra cui quelle di Rossell, Solberg, Gryazin, Daprà, Somaschini e dei sardi Giuseppe Dettori e Carlo Pisano, Francesco Tali e del naviga Stefano Pudda. Su Rally2 anche il sempre presente Francesco Marrone (con Francesco Fresu), Davide Biancu e Giovanni Mazzone, Antonio Corda e Massimiliano Frau. Su Fiesta Rally3 Gianluca Mara e Veronica Cottu e, dulcis in fundo, su Peugeot 208 Rally4 l’attesissimo azzurro Valentino Ledda, talento di Burgos con alle note l’affidabile Claudio Mele.

