Italia-Russia 3-0 a Parigi 

PARIGI. Come tre frecce tricolori nel cielo di Parigi. Il venerdì al Roland Garros si tinge d'azzurro con la tripla vittoria nel terzo turno di Elisabetta Cocciaretto, Matteo Arnaldi e Jannik Sinner, tutti qualificati agli ottavi di finale. Se il n.2 al mondo ha 'fatto il suo' battendo il russo Pavel Kotov, è quasi un impresa quelle compiuta dagli altri due tennisti sulla terra rossa del torneo parigino. Cocciaretto si è imposta in due set sulla russa Liudmila Samsonova, n.17 Wta, con il punteggio di 7-6, 6-2, in un'ora e 39 minuti di gioco, mentre poco dopo Arnaldi ha eliminato in soli tre set il n.6 al mondo, Andrey Rublev, con un perentorio 7-6, 6-2, 6-4 che ha fatto infuriare con se stesso il russo.

Elisabetta magica

«Parigi è una magia'», è stato il commento a caldo della tennista 23enne di Fermo (n. 51 Wta), che a fine partita non ha trattenuto la gioia per la qualificazione agli ottavi, la sua prima volta in uno slam. «È incredibile. Mi son detta: lascia stare la testa, gioca con il cuore». E così è stato contro la Samsonova, russa che in passato ha rappresentato l'Italia. Al quarto turno, Cocciaretto affronterà la statunitense Coco Gauff, n.3 al mondo e finalista due anni fa lungo le rive della Senna.

Matteo, che show”

A stretto giro, nella capitale di Francia gemellata con Roma, è seguita la vittoria di Arnaldi: nello stadio Suzanne Lenglen coperto dal tetto automatico per la pioggia tornata a battere implacabile sugli stadi della Porte d'Auteuil, il tennista azzurro vinto il primo set al tie break, poi ha conquistato i successivi due con più facilità, approdando agli ottavi. Un'altra impresa in attesa del prossimo avversario, Stefanos Tsitsipas (che ha battuto Zhang). «Il primo set è stato molto importante, visto che non ero il favorito, mi ha dato tanta fiducia per continuare a spingere», ha spiegato l'azzurro, aggiungendo. «Non so se è il miglior match che abbia mai disputato ma certamente è tra i migliori, sicuramente il migliore negli slam». E ai cronisti che chiedevano quale fosse il segreto degli italiani, il n.35 mondiale ha risposto: «Siamo buoni amici, tutti, abbiamo tutti giocato insieme. Questo è un bene per il tennis italiano. Dopo la coppa Davis abbiamo avuto tanta energia, tante persone ora seguono il tennis».

Jannik non stecca

A chiudere la tripletta azzurra sulla Russia, il barone rosso, Sinner, approdato senza fatica agli ottavi. Nel centrale Philippe Chartrier, sotto agli occhi della tennista e nuova partner ormai ufficializzata, Anna Kalinskaya, il n. 2 del mondo ha sconfitto in tre set Kotov, n.56 Atp. Lo stesso avversario contro il quale poco più di un mese fa, a Madrid, avvertì l'acuto dolore all'anca destra che poco dopo lo portò al ritiro dal Masters 1000 e alla rinuncia agli Internazionali per essere pronto per Parigi. «Grazie per il sostegno, è straordinario», ha esultato Sinner nei primi commenti a caldo rivolti al pubblico parigino, che lo ha applaudito e incitato durante tutto il match al grido di: “Allez Sinner ! Allez Sinner! Vai Sinner! Vai Sinner!”. Subito dopo, il ragazzo cresciuto all'ombra delle Tre Cime ha detto che quello di ieri «è stato un match diverso rispetto a Madrid, per tanti motivi. Mi sono concentrato sul mio tennis, è straordinario giocare sullo Chatrier e mi sono divertito». Il problema che lo ha tenuto fermo da fine aprile, per 27 giorni sembra ormai superato e tra gli esperti a Parigi c'è chi ritiene addirittura che abbia «giocato col pilota automatico». L'altoatesino il 10 giugno potrebbe diventare n.1 mondiale se, per esempio, oggi Novak Djokovic dovesse inciampare su un motivato Lorenzo Musetti, nel match serale sullo “Chartrier”.

