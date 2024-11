Italia, riprenditi la Coppa 

Malaga. Il ciclone Jannik Sinner è inarrestabile: travolge anche l'Australia e porta l'Italia in finale di Coppa Davis. Ad attendere gli azzurri sul veloce campo di Malaga oggi (ore 16, Rai e SkySport) c'è l'Olanda: in palio la conferma sul tetto del mondo. Contro gli Aussie , battuti in finale lo scorso anno, finisce 2-0 per la squadra capitanata da Filippo Volandri in un pomeriggio ricco di emozioni. Prima il successo di Matteo Berrettini su Kokknakis, poi il punto decisivo conquistato dal campione di Sesto Pusteria nel secondo match contro Alex De Minaur. L'incontro finisce 6-3 6-4 con il numero 1 australiano e numero 9 della classifica mondiale che prova a battagliare a può solo arrendersi alla superiorità di Sinner. Per la rabbia l'australiano scaraventa anche la racchetta a terra con violenza davanti a un impassibile Sinner (9-0 il bilancio tra i due). Un secco 2-0 che rende inutile il doppio dei già pronti Bolelli-Vavassori.

La “coppia Davis”

Insomma la coppia Sinner-Berrettini incanta in Davis: il romano, schierato nel match d'esordio schiera da Volandri al posto di Lorenzo Musetti, si prende il fondamentale punto contro l'esperto Thanaki Kokkinakis, attualmente numero 77 del ranking. Va sotto nel primo set (6-7 dopo aver avuto tre set point, due col servizio), nel secondo reagisce (6-3) poi ha una battuta d'arresto all'inizio del terzo e decisivo set. Berrettini rischia anche un break però mantiene la calma e si porta avanti conquistando per 7-5 set, partita e primo punto per l'Italia.

La sfida decisiva

Soddisfatto Volandri che guarda alla finale con l'Olanda: «Abbiamo poco tempo per recuperare. Dobbiamo provare a gestirci bene. Abbiamo fatto un altro passo, ma quello grande da fare è domani. L'Olanda è forte, serve bene e sono fisicamente forti». All'atto conclusivo guarda anche Sinner. «Siamo tutti contenti di essere qua in finale di Davis, anche io personalmente ed è anche per questo sono venuto qui. Vediamo come va. Sono contento di aver portato a casa un punto importante come ha fatto anche Matteo», conclude il campione di Sesto di Pusteria. Berrettini ricambia la fiducia di capitano e compagni: «Giocare per la Nazionale è speciale. A volte devo darmi dei pizzicotti per rendermi conto che è tutto vero», dice. Contro Van de Zandshulp (0-4 i confronti con Berrettini) e Griekspoor (0-5 con Sinner), l'Italia (9-1 sull’Olanda nei precedenti in Davis) cerca la storica “doppietta” dopo la Billie Jean King Cup conquistata mercoledì scorso dalle azzurre di Tathiana Garbin sempre a Malaga.

