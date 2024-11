Italia, rimani nella storia 

Intanto, la Germania: i tedeschi si qualificano per la semifinale di Coppa Davis battendo 2-0 il Canada e sfideranno per un posto in finale l'Olanda, che martedì aveva eliminato la Spagna nel giorno dell'addio al tennis di Rafa Nadal. Daniel Altmaier, numero 88 del mondo e chiamato in extremis al posto di Alex Zverev, ha firmato il primo punto battendo 7-6, 6-4 Gabriel Diallo, 86 Atp. Nel secondo singolare, Jan-Lennard Struff (43) ha battuto in rimonta Denis Shapovalov (56 Atp), con il punteggio di 4-6, 7-5, 7-6.

E oggi tocca all’Italia: alle 17, a Malaga, il quarto di finale contro la temibile Argentina. Il clima nella squadra azzurra è ottimo, l’arrivo di Jannik Sinner dopo il trionfo alle Finals di Torino ha dato una ulteriore carica ai nostri giocatori. La parola a Filippo Volandri, che questa mattina comunica alla squadra le sue scelte.

Gli indizi

Acclarato che sarà Jannik Sinner il numero 1, il capitano deve stabilire chi sarà il secondo singolarista. Sembra favorito Lorenzo Musetti rispetto a Matteo Berrettini, in doppio ci sono poche certezze. La super-coppia azzurra composta da Andrea Vavassori e Simone Bolelli è in pole, dopo una stagione pazzesca, ma ieri sera Volandri ha voluto provare anche Sinner e Berrettini, magari con l’intenzione di sfruttare al massimo lo straordinario stato di forma del numero 1 del mondo.

L’Argentina

Cerundolo ed Etcheverry sono stati determinanti per staccare il pass a Manchester, Baez è stato l'eroe ancora prima con il Kazakistan. Ci saranno tutti e tre, più due ottimi doppisti come Andres Molteni e Maximo Gonzalez, da schierare in caso di match decisivo.

