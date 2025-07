Italia, resta solo il Brasile 

ITALIA 3

POLONIA 0

Italia : Egonu 17, Degradi 13, Fahr 10, Orro 1, Sylla 10, Danesi 8, De Gennaro (L), Cambi, Antropova 6, Giovannini. Ne: Nwakalor, Fersino, Gray (L), Nervini. All. Velasco

Polonia : Gryka 1, Wenerenska, Czyrnianska 6, Korneluk 11, Stysiak 5, Lukasik 3, Szczy- glowska (L), Smarzek 9, Da- maske 1, Jurczyk, Grabka. Ne: Piasecka, Lysiak (L), Centka-Tietieaniec. All. Lavarini

Parziali : 25-18; 25-16; 25-14

Neppure la spinta di quasi tredicimila tifosi polacchi, accorsi all’Atlas Arena di Lodz per sostenere la squadra di casa è stata capace di fermare la marcia delle azzurre di Julio Velasco: 3-0 alla Polonia e terza finale degli ultimi quattro anni conquistata, nella speranza (oggi alle 20) di poter sollevare il trofeo per la seconda volta di fila, la terza nelle sette edizioni della Volleyball Nations League.

Le rivali

Oggi alle 20 (diretta su Dazn e streaming su volleyballworld.tv), Alessia Orro e le azzurre proveranno ad allungare la loro epica striscia vincente, arrivata ieri a 28 successi, contro Il Brasile. Le sudamericane hanno faticato per avere la meglio sul Giappone, finalista un anno fa in Thailandia: 3-2, con parziali 23-25, 25-21, 25-18, 19-25, 15-8. In caso di vittoria, l’Italia raggiungere a quota tre successi, mentre per le brasiliane si tratterebbe della prima volta, dopo le tre finali perse contro gli Usa (nel 2019 e 2021) e proprio contro le azzurre nel 2022.

IL dopo-gara

«Abbiamo giocato davvero molto bene», ha dichiarato il ct azzurro, ma la cosa più bella emersa è la straordinaria mentalità mostrata da queste ragazze. Muro, difesa ma anche l'attacco di palloni difficili: possiamo dire che tutto ha funzionato. Ho visto attaccare palloni complessi senza alcun timore e anche le prestazioni individuali sono state eccellenti». Schierata nel sestetto tipo di questa VNL, l'Italia ha iniziato il match con Orro palleggiatrice, Egonu opposto, Sylla e Degradi schiacciatrici, Danesi e Fahr al centro, e De Gennaro libero. «Risultato incredibile quello che abbiamo raggiunto», ha detto raggiante la palleggiatrice di Narbolia, «abbiamo giocato bene rispetto al match con gli Usa, mettendo a frutto il lavoro fatto negli ultimi giorni. Volevamo migliorare ciò che non era andato bene nei quarti e siamo state brave, credo non ci sia niente da dire. Ora dovremo preoccuparci soltanto di dare il massimo».

RIPRODUZIONE RISERVATA