Italia, quarto acuto: ko la Repubblica Ceca 

Gli azzurri del volley calano il poker e proseguono a punteggio pieno il cammino nel girone A di qualificazione ai campionati europei maschili.La quarta vittoria è arrivata ieri in un Palapanini di Modena tutto esaurito, contro la Repubblica Ceca, quarta agli ultimi Mondiali, imbattuta prima di affrontare l'Italia con tre vittorie. È finita 3-1 (parziali 23-25, 25-16, 25-20, 25-20) per gli azzurri di Ferdinando De Giorgi, che avevano già conquistato gli ottavi grazie alle precedenti vittorie nelle prime tre partite contro Svezia, Grecia e Slovacchia.

Sono stati gli uomini di Kovak a spaventare l'Italia aggiudicandosi il primo set.Scampato il pericolo, l’Italia ha preso il largo vincendo i restanti parziali. Prossimo impegno domani sera sempre a Modena contro la Slovenia per stabilire la prima del girone, posizione ipotecata da Giannelli e compagni. All'avvio De Giorgi ha confermato nello starting six Giannelli in regia, Romanò opposto, Bottolo e Lavia di banda, Galassi e Sanguinetti al centro e Balaso libero. Il primo break è della Repubblica Ceca che si porta sul 7-5. Sull'attacco out di Romanò, Italia va sotto di tre (11-8). La reazione è immediata, l'ace di Sanguinetti vale il vantaggio azzurro. Ma è solo un fuoco di paglia perché dall'altra parte della rete funziona la ricezione, ma soprattutto l'attacco. Sul 21-16 per la Ceca, l'Italia dà l'impressione di disunirsi. Riesce a ricucire lo strappo. Muro e ace di Romanò (23-21) il quale poi sbaglia la battuta che regala il parziale agli ospiti trascinati da Indra. È un'altra Italia quella che inizia il secondo set con gli stessi uomini. Grazie alla battuta gli azzurri scavano il solco (9-2) che imprime la svolta. Torna un sostanziale equilibrio nel terzo set. Con Mati (mvp della serata) l'Italia si porta sull'8 a 4, la Repubblica Ceca si avvicina (14-13). Impennata d'orgoglio azzurra con Romanò. Sul 22-18 è lo stesso Romanò a chiudere il parziale. Ospiti sempre all'inseguimento nel quarto set. Attacco prolungato chiuso da Romanò sul 16-14 che infonde fiducia all'Italia. Nel finale sul 20-19 sono i punti di Botolo (4) a chiudere la contesa.

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