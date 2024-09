Italia, può valere le Finals 

C’è il Belgio tra l’Italia e le Finals di Coppa Davis di Malaga. Nel secondo turno del concentramento di Bologna, dopo il sofferto successo sul Brasile, l’Italia B (si può chiamare così vista l’assenza dei due migliori giocatori classificati, il n. 1 del mondo Jannik Sinner e Lorenzo Musetti?) di Filippo Volandri affronta il Belgio alle 15 (dirette su Rai e Sky Sport). Tutto tranne che un match facile per la squadra azzurra che però mercoledì ha trovato alcune conferme importanti: l’esperienza e il devastante servizio di Matteo Berrettini, il cuore “da Davis” di Matteo Arnaldi, la qualità del doppio Bolelli-Vavassori, che si un po’ smarrito nei momenti decisivi. Anche Flavio Cobolli sembra poter dare il proprio contributo alla causa dei campioni in carica, di una squadra che può permettersi di lasciare a casa altri top 50 come Darderi e Sonego.

Il Belgio, senza lo storico leader Goffin, ha dimostrato di saper graffiare con Zizou Bergs (72 Atp) e Raphael Collignon (194) ma il pronostico non può che pendere dalla parte degli azzurri, peraltro sostenuti dal tifo della Unipol Arena. L’auspicio è che la seconda vittoria, che quasi certamente significherebbe il pass per le Finals, arrivi già con i singolari, senza attendere la sfida del doppio contro Gille e Vliegen, se Stefe Darcis (che ha anche Joris De Loore) schiererà loro come ha fatto martedì.

Intanto ieri i Paesi Bassi hanno sconfitto (e probabilmente eliminato) il Brasile per 2-1. Joao Fonseca ha superato Botic van de Zandschulp 6-4, 7-6, Tallon Griekspoor ha pareggiato (7-6, 6-4 a Thiego Monteiro) poi il doppio ha completato l’opera per gli oranje .

