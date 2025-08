Italia-Polonia, Nations League in palio alle 13 

NIngbo. Un altro passo verso la Storia, già ricca di capitoli gloriosi, per l'Italvolley. Dopo il trionfo delle azzurre di Velasco, anche la nazionale maschile può sognare il titolo in Nations League, dopo aver conquistato la prima finale della competizione (che ha preso il posto della vecchia World League) battendo in semifinale 3-1 la sorpresa Slovenia, allenata da Fabio Soli e capace di eliminare i campioni olimpici della Francia. Un successo in quattro set per l'Italia di Fefè De Giorgi (25-22, 22-25, 25-21, 25-18), il 12° in questa edizione del torneo. Per il titolo ora l'ultimo ostacolo è rappresentato alle 13 dalla Polonia, che ha battuto 3-0 (28-26, 25-19, 25-21) il Brasile.

