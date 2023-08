Italia perfetta: tre su tre 

Monza. Terza partita e terza vittoria per l'Italvolley femminile che dopo Romania e Svizzera batte in tre set (e in modo piuttosto netto, con parziali a 16, 17 e 13) anche la Bulgaria, considerata la rivale più seria nella Pool B, non foss’altro che per essere la più vicina (7° posto) nel ranking alle azzurre, terze. Invece la squadra allenata dal ct umbro Lorenzo Micelli, mentore ed ex capo allenatore di Davide Mazzanti, si è rivelata un ostacolo meno alto del previsto per Alessia Orro e compagne, che sono già a un passo dalla qualificazione agli ottavi. L'obiettivo, però, resta il primo posto nel girone B.

Le protagoniste

In un’Arena di Monza completamente esaurita, le azzurre hanno avuto ancora una volta in Ekaterina Antropova (migliore realizzatrice con 15 pesonali) e nella capitana Myriam Sylla (14) le più prolifiche, con la solita assistenza di Marina Lubiam ed Elena Pietrini (8) mentre stavolta Paola Egonu è rimasta in panchina.

Adesso le azzurre che adesso si trasferiscono a Torino dove martedì affrontano la Bosnia ed Erzegovina.

Così nella Pool B

Risultati : Italia-Romania 3-0; Bosnia ed Erzegovina-Bulgaria 1-3; Romania-Croazia 3-1; Bo- snia ed Erz.-Croazia 3-2; Italia- Svizzera 3-0; Romania-Sviz- zera 2-3; Bulgaria-Italia 0-3.

Classifica (dopo 3 gare): Italia 9, Bulgaria 6, Bosnia ed Erzegovina e Romania 4, Svizzera 3, Croazia 1.

Prossimi turni . Domani: Bo- snia-Romania (ore 18); Croazia- Svizzera (21). Martedì: Bulga- ria-Romania (18); Italia-Bosnia ed Erzegovina (21). Mercoledì: Svizzera-Bulgaria (18); Italia- Croazia (21).

