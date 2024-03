Italia, per fortuna c’è Retegui  

Italia 2

Venezuela 1

Italia (3-4-2-1) : Donnarumma, Di Lorenzo, Buongiorno, Scalvini, Cambiaso (29' st Zaniolo), Locatelli (20' st Jorginho), Bonaventura (1' st Barella), Udogie; Frattesi (20' st Pellegrini), Chiesa (20' st Zaccagni), Retegui (42' st Raspadori). In panchina Meret, Vicario, Bastoni, Bellanova, Darmian, Dimarco, Mancini, Folorunsho, Lucca, Orsolini. All. Spalletti.

Venezuela (4-2-3-1) : Romo; Ferraresi, Angel (33' st Makoun), Osorio, Navarro, Aramburu (41' st Otero), Martinez (33' st Castillo), Machins (17' st Cadiz), Casseres (41' st Rincon), Savarino (17' st Pereira); Rondon. In panchina Graterol, Contreras, Cordova, Murillo, Rivas, Gonzalez, Segovia, Zauner, Andrade. All. Batista.

Arbitro : Vazquez (Usa).

Reti : nel pt 40' Retegui, 43' Machis; nel st 35' Retegui.

Note : angoli: 10-2 per l'Italia. Rec. 1' e 3'. Al 3' pt Donnarumma para un rigore a Rondon.

Un'Italia distratta, molto poco spallettiana, ringrazia Retegui, autore della doppietta che abbatte il Venezuela. Ma di fatto manca l'appuntamento con il primo esperimento americano. Finisce con una vittoria sofferta l'amichevole in Florida con il Venezuela, ma al di la' del risultato per il ct in cerca di nuove idee e di conferme sulla voglia di serietà non tutti i segnali sono quelli richiesti. Scarsa attenzione - due errori nel primo tempo costano un rigore e il gol del pari - poca applicazione nella manovra, intensità assente. La doppietta di Retegui da' qualche conforto al ct sul dubbio più pesante, la ricerca di un centravanti, ma per il resto le risposte individuali (Chiesa a corrente alternata, Frattesi fuori dal gioco) sono state poco confortanti. Il Venezuela crea l'effetto sorpresa: tre minuti, e un errore di Udogie costa il rigore provocato da Buongiorno su Rondon. Donnarumma respinge sul centravanti sudamericano, Savarino alza troppo. L'Italia si accende con Chiesa al 14', con un sinistro a giro che sfiora il palo mentre Jannik Sinner fa il suo ingresso in tribuna. La difesa azzurra soffre a destra, ma c’è Retegui: il centravanti italo-argentino segna al 40', su regalo della difesa venezuelana: rinvio sbagliato del portiere, Cambiaso lo serve e lui è chirurgico in area per l'1-0. Ma a questa Italia difetta la concentrazione; bastano 3' e Bonaventura fa anche peggio, servendo Machis su passaggio di Donnarumma per un 1-1 facile facile, a porta vuota.

Al rientro c'e' Barella per Bonaventura. Rondon, al 60', è due volte pericoloso. Tre minuti dopo Cadiz costringe Donnarumma al salvataggio. C'è uno scampolo per Zaniolo, che alla mezzora di sinistro impegna il portiere. A 10' dalla fine, con l'Italia tornata al consueto modulo (il 4-3-3) la prima combinazione in rapidità vale il gol vittoria: Jorginho recupera dal limite, entra in profondita' e serve al centro Retegui che controlla, si gira e firma il 2-1. La cosa migliore della partita azzurra, se non l'unica.

