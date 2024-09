Italia pass e primato 

Bologna. Forse ispirati dal sostegno del tifoso eccellente Jannik Sinner, che la sera prima, a cena, aveva anche tenuto un discorso alla squadra, a Bologna Matteo Berrettini e Flavio Cobolli non hanno tradito le attese, e battendo rispettivamente Botic Van de Zandschulp e Tallon Griekspoor hanno regalato all'Italia il successo sui Paesi Bassi: 2-1, dopo la sconfitta del doppio (7-6, 7-5), e anche gli Oranje vanno alle Finals di Coppa Davis. Con la certezza del primato nel girone oltre al pass per Malaga (dove rientrerà il n. 1 del mondo) arriva anche quella di incontrare una delle seconde (Australia o Argentina).

La spinta

Intanto i successi dell'Unipol Arena sono un bel viatico sulla via della speranza di farcela. Ad aprire le danze è stato Berrettini, che a fine partita per prima cosa è andato ad abbracciare proprio Sinner, con il quale prima del match aveva chiacchierato a lungo, e la cui presenza, ha poi spiegato Matteo, «mi ha dato una bella spinta e anche un po' di pressione. Ma Jannik», ha aggiunto a SuperTennis, «è stato la ciliegina di una settimana spettacolare». Per poi aggiungere che a Malaga «ci proveremo con tutto noi stessi e spero di esserci. Abbiamo il giocatore più forte del mondo, la squadra più compatta del mondo e il tifo più caldo del mondo». Intanto battere Van de Zandschulp in 2 ore e 22' di gioco, è stato più complicato del previsto perché il tennista romano ha vinto in rimonta dopo aver ceduto al rivale il primo set, perso per 6-3. In campo non c'era il Berrettini migliore, che però è stato capace di riprendersi l'incontro con un doppio 6-4. «Tutta la squadra mi ha spinto al successo», ha poi voluto sottolineare Matteo. «E poi sarà l'aria di casa, il pubblico, il fatto che giocare davanti a voi è speciale e che l'ho sognato fin da quando ero bambino. Mi aspettavo un match difficile, ma alla fine era un break, sapevo che dovevo stringere i denti e provare a strapparne uno, e così è stato nel secondo mentre nel terzo me ne sono serviti due. Sono orgoglioso di come ho lottato perché così è davvero speciale».

La prima volta

Sorride anche l'esordiente Flavio Cobolli che, contro Griekspoor, ha vinto di testa e di cuore. Il romano è sceso in campo dopo il successo dell'amico Berrettini su Van de Zandschulp, contro il numero 1 olandese Tallon Griekspoor. E ha iniziato al meglio, vincendo il primo set al tie-break 7-4. Ma l'olandese ha allungato il match al terzo set, in cui è stato bravo a sapersi isolare da cori, tamburi e assordanti trombette, ma alla fine non è stato abbastanza per vincere. Cobolli, che ha evidenziato progressi concreti, ha chiuso il match con un diritto lungolinea da sinistra che per l'azzurro e tutto il pubblico è stato anche un grido di vittoria. «Ho realizzato il sogno che avevo da bambino», le parole del giovane romano, «sono contento e fiero di me stesso. Questa non è la vittoria mia, ma di squadra. Senza il calore e supporto di tutti non sarebbe finita così. Sinner? Prima della partita mi ha detto di divertirmi, detto da lui è molto importante per me».

