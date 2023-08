Italia, partenza a sorpresa 

Resteranno negli occhi a lungo le immagini dell’Arena di Verona, dove martedì sera l’Italia ha inaugurato gli Europei femminili di volley, battendo 3-0 la Romania. Quasi diecimila persone hanno fatto da cornice alla partita, disputata nell’anfiteatro romano, tempio della lirica, dove le azzurre hanno reso memorabile una serata che, come ha detto il presidente federale Giuseppe Manfredi, «entra di diritto nella storia della pallavolo e più in generale dello sport italiano». Una serata che ha rischiato di essere rovinata: la polizia ha impedito che sette persone (denunciate dopo essere state fermate mentre si preparavano ad accedere all’Arena con striscioni e materiali con i quali imbrattare e danneggiare il momento) potessero dar corso al loro piano.

In campo le azzurre non hanno avuto problemi a sbrigare la pratica: 3-0 (25-19, 25-19, 25-15). Il ct Davide Mazzanti si è affidato all’esperta regia della narboliese Alessia Orro, dando fiducia a Ekaterina Antropova, all'esordio in nazionale pochi giorni dopo aver ottenuto la cittadinanza. La ventenne ex russa, preferita a Paola Egonu nel ruolo di opposto titolare, l’ha ripagato mettendo a segno 12 punti, 10 per Alice Degradi, 9 per Marina Lubian.

Salutata Verona, l’europeo prosegue al coperto. Domani l'Italia tornerà in campo a Monza per affrontare alle 21 (Rai 2, RaiSport, Sky Sport Summer) la Svizzera, ieri superata al tie-break (2-3) dalla Bosnia ed Erzegovina. Sempre ieri nel girone B (che da lunedì si sposterà a Torino), Bulgaria-Croazia 3-1. Oggi alle 18 Bosnia ed Erzegovina-Bulgaria e alle 21 Romania-Croazia.

