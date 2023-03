Italia, oro e record  nel lancio del peso 

Istanbul. La centesima medaglia azzurra nella storia dei campionati europei al coperto porta la firma, maiuscola, dell’italo sudafricano Zane Weir che ieri ha dominato il getto del peso vincendo l’oro, siglando il nuovo record italiano con la misura di 22,06 e incantando la gremita Atakoy Athletics Arena di Istanbul. Un lancio impeccabile, con una rotazione perfetta del corpo e una sequenza di movimenti composta e potente, siglato al terzo tentativo e che ha consentito all’atleta di conquistare il titolo continentale a distanza di 27 anni dal trionfo del suo tecnico Paolo Dal Soglio. Al termine della gara, una vigorosa stretta di mano con i suoi avversari e un abbraccio all’allenatore: un’esultanza contenuta e la consapevolezza di essersi riscattato dall’ infortunio che l’anno scorso gli ha impedito di disputare la parte principale della stagione all’aperto.

Sui 3000 donne ottimo quarto posto per Nadia Battocletti in 8’44”96: la giovane mezzofondista, figlia dell’ex atleta Giuliano,ai 1000 passa in 3 minuti netti e ai 2000 in 5’55” con una progressione decisa nel chilometro finale. Nona Ludovica Cavalli in 8’53”97. Sui 1500 maschili, vinti dall’imperscrutabile norvegese Jakob Ingebrigtsen in 3’33”95 con una gara tutta di testa, il talentuoso Pietro Arese chiude in quinta posizione con il tempo di 3’38”91. Ingebrigtsen non si perde in tatticismi, dietro di lui qualche spinta di troppo causa il ritiro dell’altro azzurro Ossama Meslek, Arese resta imbottigliato e si rende protagonista di una prova in rimonta che lascia un pizzico di rammarico.

Nel triplo, sesto Tobia Bocchi con 16,39, nel pentathlon ottava Sveva Gerevini con 4363 punti in una prova dove spicca la vittoria e il record mondiale della belga Nafissatou Thiam con 5055 punti. Oggi occhi puntati sul campione olimpico Marcell Jacobs e sul campione italiano Samuele Ceccarelli sui 60.

