Italia, orgoglio e rabbia francia salvata dal palo 

Lille. Per un soffio, anzi un calcio piazzato di Paolo Garbisi finito sul palo a tre secondi dalla fine, l'Italia del rugby non ha ripetuto l'impresa del 1997 a Grenoble, quando per la prima volta nella sua storia si impose sulla Francia, e quel successo fu poi molto utile per essere ammessi nel Sei Nazioni. Ieri nello stadio polifunzionale di Lilla, il Pierre Mauroy di Villeneuve d’Ascq che ha ospitato anche la Coppa Davis, è finita con un pari, 13-13, e l'Italia porta a casa 2 punti raggiungendo il Galles in classifica. La Francia che voleva vincere il torneo per riscattare la grande delusione del Mondiale è quarta a 9 punti dall'Irlanda. Gli azzurri del ct Quesada hanno giocato una grande ripresa, sfruttando la superiorità numerica determinata dall'espulsione al 40' del francese Danty, autore di un brutto placcaggio alto sull'azzurro Brex. Il pareggio è arrivato con la meta di Ange Capuozzo, nato in Francia ma italianissimo, che ha fatto tremare il pubblico di Lille. Resta l’orgoglio ma anche il dispiacere per un'impresa mai così vicina.

