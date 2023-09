Italia, ora è dentro o fuori 

«Non pensiamo alla facile vittoria di Ravenna in amichevole (98-65 il 13 agosto, ndr ), qui al Mondiale nessuna gara è scontata», ha dichiarato il sassarese Marco Spissu alla vigilia di Italia-Portorico. Oggi alle 10 (diretta su Rai2, Sky Sport Summer, Now e Dazn) gli azzurri di Pozzecco giocano a Manila una gara da dentro o fuori. Solo in caso di vittoria, non importa con quale scarto, è qualificazione ai quarti. Se nella gara seguente la Serbia batte la Repubblica Dominicana, l'Italia sarà prima e affronterà la perdente tra Usa e Lituania; se invece vincono i dominicani, allora Datome e compagni saranno secondi e affronteranno la vincente tra Usa e Lituania.

Le parole del ct

Il coach Gianmarco Pozzecco spiega: «Ormai è diventato complicato giocare contro tutti. Non ci sono più squadre abbordabili e ogni avversario è capace, in un modo o nell’altro, di metterti in difficoltà. Per questo, siamo ancora più orgogliosi del cammino che ci ha portato fin qui. Vogliamo continuare a sognare».

Avversaria e precedenti

La nazionale azzurra è dal 1998 che non centra i quarti del Mondiale. Due coincidenze: allora Pozzecco era un giocatore e la squadra passò il turno precedente superando proprio Portorico 68-62 e perdendo poi contro gli Usa. I precedenti con Portorico parlano di 17 vittorie per l'Italia e 2 sole sconfitte dal 1963. L'ultimo confronto due settimane fa a Ravenna per il Dathome Day, una vittoria facile facile per 98-65 con 16 punti di Procida, 15 di Spagnolo e 9 di Diouf.

Gara che non fa testo, tra l'altro il play Waters incappò in una serataccia da 0/9 al tiro, invece il play del Portorico sta viaggiando in questo Mondiale a 22 punti di media e 9 assist. Contro la Repubblica Dominicana Waters ha addirittura segnato 37 punti con 7/10 nelle triple. L'altro play è Howard che firma 11,5 punti. Altri giocatori da doppia cifra sono la guardia Stephen Thompson che segna 11 punti col 50% da tre, l'ala Conditt di 212cm, che ha media di 12,5 punti e 9 rimbalzi, il centro dinamico Romero gira a 12 punti e 8 rimbalzi, e l'alapivot Pineiro produce11 punti col 57% nelle triple.

Datome fa 200

Oggi il capitano Gigi Datome festeggerà la presenza numero 200 in nazionale. Un traguardo storico raggiunto finora da soli 10 atleti in tutta la storia del basket azzurro e la speranza è che Gigione possa agganciarne almeno uno prima di smettere: Marzorati (277), Meneghin (271), Brunamonti (271), Galanda (215), Basile (210), Bariviera (209), Magnifico (208), Villalta (207), Riva (207) e Vecchiato (201). L'ala olbiese ha trascorso 21 anni in azzurro considerando anche le nazionali giovanili, dall'Under 14 in poi. Gli manca solo una medaglia con la nazionale maggiore.

Italia : Spissu, Tonut, Melli, Fontecchio, Ricci, Spagnolo, Polonara, Diouf, Severini, Procida, Pajola, Datome. All. Pozzecco.

Portorico : Conditt, Ford, Holland, Howard, Ortiz, Pineiro, Reye, Romero, E. Thompson, S. Thompson Jr., Toro, Waters. All. Colon.

RIPRODUZIONE RISERVATA