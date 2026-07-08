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09 luglio 2026 alle 01:03

Italia ok con Orro 

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Alessia Orro torna in azzurro, gioca da palleggiatrice titolare e contribuisce al settimo successo dell’Italia nella Volleyball Nations League.

Nella prima delle quattro sfide in programma alla Kai Tak Arena di Hong Kong, le azzurre hanno superato con qualche sofferenza (3-1, parziali 25-15; 23-25; 25-10; 25-21) l’Ucraina nella prima giornata della Pool 8, avvicinandosi alla qualificazione matematica alle Finals di Macao. Il ritorno, oltre che della regista di Narbolia, di Myriam Sylla, Anna Danesi e Paola Egonu, ha garantito ulteriore energia al gioco dell’Italia. Velasco ha schierato un sestetto con Orro in palleggio, Antropova opposto, Fahr e Danesi al centro, Sylla e Nervini schiacciatrici, e Fersino libero. La partenza contro le ucraine è stata forte, poi la squadra azzurra (in un’insolita maglia rossoblù scuro) si è concessa una pausa nel secondo set, per poi imporre nuovamente gioco e ritmo in terzo e quarto parziale (in rimonta finale) per chiudere il match contro le volenterose ucraine. Impressionante il rush finale delle azzurre, capaci di passare da 16-20 a 25-21 nel quarto set.

«Non è stato semplice perché l’Ucraina ha fatto una grande partita», ha detto Julio Velasco. «Poi però le ragazze hanno dimostrato di essere sul pezzo quando hanno rimontato nel finale del quarto set indipendentemente dalla prestazione».

Oggi un giorno senza match da dedicare a recupero fisico e allenamento per poi tuffarsi nel rush finale di questa week 3 che le vedrà contrapposte a Belgio (domani alle 14.30 italiane), Canada (sabato alle 10.30) e Cina (domenica alle 14).

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