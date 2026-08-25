Italia, oggi il test più importante 

All'Italia non serve spingere a tutta per proseguire la sua marcia agli Europei femminili di pallavolo, dove continua a inanellare vittorie a suon di 3-0. In attesa di vedersela domani con la Francia nel match che deciderà il primo posto nella pool D, a Goteborg le ragazze di Julio Velasco si sono imposte nell'ormai classico timing di un'ora e un quarto sulla squadra guidata da Martino Volpini, col punteggio di 25-19, 25-18 e 25-20. È il quarto successo di fila ottenuto allo “Scandinavium”.

La partita

Velasco ha dato un turno di riposo ad Antropova e Fersino e ha schierato la diagonale Egonu-Orro, Sylla e Nervini schiacciatrici, Danesi, e Fahr al centro, con Ilaria Spirito nel ruolo di libero. L'assenza della schiacciatrice di origine russa non ha ridotto la potenza offensiva delle azzurre. Ci ha pensato in particolare Paola Egonu a mettere a terra tanti palloni, chiudendo come miglior marcatrice con 20 punti, seguita da Sylla con 12 e Fahr con dieci.

Parola di ct

Egonu ha fatto qualche errore al servizio, cosa sottolineata anche dal commissario tecnico, per nulla preoccupato peraltro, nel post partita. «Paola ha “riposato” due mesi e ha bisogno di giocare per ritrovare il ritmo partita», ha detto Velasco ai microfoni di Sky Sport. «Fa un po’ fatica in battuta, ma se ora la sistema siamo davvero a posto. Sono cose che succedono, non bisogna pensarci troppo e continuare a giocare. Sta funzionando a muro, le ho detto “devi entrare di più, devi essere più aggressiva” e ci sta riuscendo».

Scontro diretto

Già qualificata agli ottavi di finale, l'Italia è nelle migliori condizioni possibili per affrontare una Francia che ha seguito fin qui un percorso altrettanto netto: tre vittorie, nove punti conquistati e nessun set perso, ma con un'altra partita da giocare, domani contro la Svezia. Soltanto al termine dell'ultima giornata sarà definita la classifica finale del raggruppamento e, di conseguenza, il quadro degli incroci per gli ottavi, che le azzurre andranno a giocare a Brno, in Repubblica Ceca, sperando poi di proseguire il viaggio verso la Turchia che ospiterà semifinali e finali. I precedenti sono in favore dell'Italia, dato che in 57 match con le transalpine ha ottenuto 45 vittorie, con otto su otto agli Europei. L’ultima sfida (3-0) è di pochi giorni fa in Polonia.

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