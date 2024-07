Italia, oggi i match decisivi 

Agli Europei di padel al Tennis Club Cagliari oggi si completa la fase a gironi, con risultati finora positivi per l’Italia di Marcel Ferrari che - già qualificata ai quarti - si gioca la possibilità di passare prima in entrambi i tabelloni. Nel Gruppo C femminile azzurre in testa senza aver concesso niente alle rivali (doppio 3-0 lunedì e ieri come Danimarca, Germania e la favorita Spagna negli altri gironi) a pari punti con la Germania che però ha concesso due incontri. Nel Gruppo B maschile stessa situazione: Italia 4 punti e 6-0 di conteggio partite, Gran Bretagna appaiata con 5-1. Il programma odierno prevede le donne dalle 9 con la Germania e gli uomini dalle 16 con la Gran Bretagna.

Tutto facile

Il 3-0 con cui l’Italia femminile ha battuto l’Ungheria si è risolto in neanche due ore. La prima partita, durata appena 27’, ha visto la recente campionessa al FIP Platinum Sardegna Carolina Orsi (all’esordio agli Europei, lunedì non aveva giocato) e Giulia Sussarello imporsi 6-0 6-0 su Haddad-Hole, con una superiorità evidente e ripetuta da Giorgia Marchetti ed Emily Stellato, vincenti con analogo punteggio con Erdelyi-Kovács in 29’. Un po’ più combattuto il terzo incontro, dove Carlotta Casali e Chiara Pappacena ci hanno messo un’ora e 12’ per superare 6-2 6-3 Andrejszki-Juhász. Il tutto con le azzurre che, sulla falsariga di altre nazionali che stanno animando il TC Cagliari con tifo da stadio, hanno ideato un rituale particolare col coro «Prima donne poi giocatrici, Italia le nostre gladiatrici» lanciato dalle stesse ragazze. «Nasce perché mio padre era preparatore atletico al Perugia e in quegli anni veniva fatto per Materazzi: ho pensato di riprenderlo e riadattarlo alla nostra avventura europea», ha rivelato Casali.

Bis concesso

Bel 3-0 ieri anche dell’Italia maschile, contro la Svizzera. Sul campo centrale Lorenzo Di Giovanni e Aris Patiniotis aprono con un facile 6-0 6-0 su Gygax-Jordan, poi Marco Cassetta e Simone Cremona in poco più di un’ora battono 6-3 6-2 Sessagesimi-Wenger, quindi Facundo Domínguez e Riccardo Sinicropi fissano il tris 6-2 6-1 su De Castro-Meinecke. E anche in questo caso le vittorie arrivano col resto dei compagni a esultare a pochi metri di distanza. Negli altri gironi punteggio pieno pure per Spagna, Germania, Francia e Portogallo.