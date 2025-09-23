Italia, non fermarti adesso 

Manila. Dimenticare la sconfitta nel girone e alzare il livello: è questa, secondo il ct dell'Italvolley, Ferdinando de Giorgi, la chiave giusta per affrontare il Belgio stamattina (9.30, diretta Rai2 e Dazn) nei quarti di finale del mondiali di pallavolo.

Il commissario tecnico

«L'approccio giusto sarà pensare a questa partita non come a una rivincita», le parole del tecnico azzurro, «sarà importante avere questo tipo di mentalità; quando si arriva a un quarto di finale non conta tanto se con quella squadra hai già perso o vinto nel girone, è una gara da dentro o fuori e ciò che hai fatto prima non cambia la natura della sfida. Vale per tutte le partite di questo livello. Abbiamo già affrontato il Belgio e quella partita ci ha sicuramente lasciato degli spunti, sia tecnici sia di atteggiamento e questi ci sono stati utili anche nelle gare successive. Ora però si riparte da zero, dobbiamo concentrarci su noi stessi, su quello che vogliamo fare in campo e su come attivare al meglio il nostro gioco, come abbiamo fatto finora». «Per andare avanti in una manifestazione così, bisogna crescere, farlo nella continuità, nell'approccio, nella qualità tecnica», ha aggiunto. «L'obiettivo resta migliorare, non solo rispetto alla gara con il Belgio, ma in generale. Loro sono una squadra forte, stanno disputando un ottimo mondiale e non hanno ancora perso. Contro di noi hanno giocato molto bene, quindi sappiamo che per batterli dovremo alzare il nostro livello».

Alle 14 Turchia Polonia designerà l’altra semifinalista. Dall’altra parte del tabellone gli altri quarti saranno Bulgaria-Usa e Repubblica Ceca contro Iran (3-2 alla Serbia).

