28 novembre 2025 alle 00:19

Italia no, ma c’è Polonara  

Il capitano si presenta a Tortona con l’inseparabile Spissu 

La sorpresa più gradita alla nazionale di basket si è materializzata al Palazzetto di Tortona, poco prima del match contro l'Islanda per le qualificazioni ai Mondiali 2027, perso dagli azzurri 76-81. Il capitano azzurro (e ala della Dinamo Sassari) Achille Polonara ha scelto proprio il giorno del match per fare la sua prima uscita da casa dopo il rientro dall'ospedale di Bologna dove è stato sottoposto al trapianto di midollo per curare la leucemia mieloide acuta. La mascherina che gli copriva il volto non ha comunque nascosto il sorriso del giocatore, occhi luccicanti per il primo passo di quello che sarà il ritorno al basket giocato. Gli abbracci del ct Banchi e del coordinatore del Settore Squadre nazionali maschili Gigi Datome, l'ovazione dei tifosi, gli striscioni di bentornato e di incoraggiamento sono stati un bellissimo contorno. Il presidente della Fip Gianni Petrucci visibilmente commosso è stato vicino a Polonare, sono stati momenti davvero emozionanti e indimenticabili. Al fianco di Polonara il sassarese Marco Spissu, non convocato a questo giro, ma fraterno amico di Achille, tanto che i due vengono soprannominati Gaspare e Orazio.

In campo

L’Italbasket, quindi, cade nel primo match di qualificazione per i Mondiali 2027. A Tortona, gli azzurri del neo ct Banchi sono stati battuti dall'Islanda. Agli azzurri non sono bastati i 19 punti di Davide Casarin e i 16 di Gabriele Procida per avere la meglio sugli avversari. Gli azzurri torneranno in campo domenica in Lituania.

