italia nel segno di capitan barella 

Italia 2

Ecuador 0

Italia (3-5-2) : Vicario, Darmian, Mancini, Bastoni, Bellanova (1' st Di Lorenzo), Dimarco (43' st Cambiaso), Barella, Jorginho (22' st Locatelli), Pellegrini (22' st Frattesi), Zaniolo (31' st Orsolini), Raspadori (31' st Retegui). In panchina Donnarumma, Carnesecchi, Buongiorno, Scalvini, Bonaventura, Zaccagni, Chiesa. Allenatore Spalletti.

Ecuador (4-4-2) : Burrai, Torres, Pacho, Hincapie, Preciado, Franco (24' st Gruezo), Caicedo, Estupinan, Plata, Minda (20' st Paez), Sarmiento (35' st Obando). In panchina Galindez, Domin- guez, Arboleda, Hurtado, Chala, Cifuentes, Yeboah, Ortiz, Mena, Caicedo, Realpe, Ordonez). Allenatore Sanchez.

Arbitro: Freeman (Usa).

Reti : nel pt 3' L. Pellegrini; nel st 49' Barella.

Harrison. È un’Italia dalle forti tinte rossoblù (nonostante la mancata convocazione, a causa di un infortunio, di Gianluca Gaetano) quella che alla Red Bull Arena di Harrison (New Jersey) supera, pur con qualche difficoltà, l’Ecuador: con la fascia di capitano nel braccio di Nicolò Barella, esordiscono in maglia azzurra gli ex cagliaritani Guglielmo Vicario e Raoul Bellanova. Positiva la prova dei tre, in particolare, il centrocampista e il granata si sono spesso cercati. Poco impegnato, invece, l’attuale portiere del Tottenham, nonostante i tentativi dell’Ecuador di pareggiare la rete messa a segno da Pellegrini dopo appena tre minuti. Il ct azzurro Spalletti può essere soddisfatto della prova dei suoi anche se si sono palesati i soliti problemi in fase offensiva: non a caso, nel finale, ha inserito il genoano Retegui.

La partita

Pronti, via e gli azzurri si portano subito in vantaggio: al 3’, il calcio di punizione di Dimarco si infrange sulla barriera, la palla arriva sui piedi di Pellegrini che lascia partire un siluro imparabile per il portiere sudamericano Burrai (nonostante il cognome tipicamente sardo, è nato in Argentina ed è stato naturalizzato ecuadoriano). Gli avversari tentano immediatamente di riprendere la gara. Ma sono gli azzurri a rendersi di nuovo pericolosi: al 16’, sugli sviluppi di un corner, la palla, dopo una carambola, finisce tra i piedi di Zaniolo che calcia immediatamente ma Burrai non si lascia cogliere impreparato. Praticamente il gol del capitano della Roma e la conclusione di Zaniolo sono le uniche emozioni del primo tempo. Il secondo ripropone lo stesso ritornello: l’Ecuador va alla ricerca del pareggio, gli azzurri controllano. Ma, al 23’, l’Italia rischia: Plata riesce a trovare un pertugio e spara un sinistro dal limite dell’area, Vicario respinge con i pugni e sul tap in di destro di Estupinan spedisce al fondo. I sudamericani si buttano generosamente in avanti ma, al 49’, arriva lo “scavetto” rete di Barella che, lanciato in contropiede da Orsolini, supera Burrai.

