Italia nel caos, incassa anche il no di Ranieri 

Una fumata nera è comparsa di primo mattino sui cieli di Roma, sostanziata nel cortese ma deciso rifiuto di Claudio Ranieri di diventare il nuovo ct dell'Italia, e ha subito incupito l'aria intorno a via Allegri. Nella sede della Figc ci si aspettava il sì del tecnico romano che avrebbe chiuso in fretta, e bene, un altro momento amaro del calcio azzurro, il flop di Spalletti. Con ancora negli occhi le tribolazioni di Oslo e i balbettii di Reggio Emilia, il presidente federale Gravina deve così riaprire il dossier per trovare un Mr.Wolf che risolva il problema della qualificazione ai Mondiali 2026. «Ringrazio il presidente per l'opportunità, un grande onore ma ho deciso di restare a disposizione della Roma nel mio nuovo incarico in modo totale», le parole di Sir Claudio. «I Friedkin mi hanno dato il loro pieno supporto e appoggio, la decisione è solo mia». L'annuncio è stato accolto con giubilo tra i tifosi giallorossi, che nonostante l'arrivo di Gasperini temevano di perdere un nocchiere amato e rispettato, anche se l'accordo prevedeva che se ci fosse stata una criticità col tecnico o la squadra, Ranieri sarebbe dovuto intervenire. L'allenatore da mesi aveva detto peraltro che avrebbe lasciato la panchina per sempre e l'idea di smentirsi per sedere su una graticola tricolore deve aver pesato sulla sua scelta ultima.

Il toto-ct

Si riparte da zero, o quasi. Il no di Ranieri, su cui aveva decisamente puntato la Figc, fa scattare il piano B per la tormentata panchina della Nazionale: il post Spalletti non sembra però essere affare lampo, perché la rosa dei nomi si amplia, guardando anche alle glorie azzurre del mondiale 2006. Si deve individuare una figura libera per non imbarcarsi in qualche braccio di ferro con i club. Così anche il nome di Pioli, che sembrava essere la prima alternativa al tecnico romano, sta perdendo quotazioni: l'allenatore volato in Arabia dopo aver chiuso l'esperienza al Milan avrebbe però dato la sua parola per un ritorno alla Fiorentina, lasciando l'Al-Nassr dove guadagna 12 milioni di euro a stagione. Non cifre da ct azzurro.

I nomi altisonanti sono già piazzati (Conte prosegue l'avventura al Napoli dopo lo scudetto, Allegri chiamato al Milan, Ancelotti volato in Brasile) e in federazione si vogliono prendere qualche giorno per trovare la soluzione migliore. Sondando allenatori più giovani, ma che siano spendibili anche sul piano dell'immagine: campioni che in campo hanno regalato gli ultimi show in azzurro. Tra i nomi - non a caso pescando tra i campioni dell'Italia di Lippi a Germania 2006 - c'è quello di Gattuso, 47 anni, libero dopo la fine dell'esperienza in Croazia con l'Hajduk Spalato. Con lui anche alcuni dei suoi ex compagni iridati: come Cannavaro (51 anni) o De Rossi (poco più che quarantenne), blasonati in campo ma non con palmares straordinari in panchina. A quasi vent'anni dal mondiale vinto qualcuno di loro potrebbe rivivere il brivido azzurro, ma dalla panchina. Sullo sfondo resta sempre Mancini che ha dato segnali di disponibilità e di pentimento per come si è conclusa la prima avventura sulla panchina della Nazionale (coronata però dall'europeo vinto nel 2021). Tra i tanti si affaccia il nome di De Biasi che dopo la panchina dell'Albania, ha guidato anche l'Azerbaigian. Nomi all'estero non sembrerebbero contemplati (sui social c'è chi spinge addirittura per Mourinho). Per il presidente della federcalcio Gravina comunque una mission non facile: in ballo c'è la qualificazione ai mondiali (in salita dopo il tonfo con la Norvegia e la modesta vittoria con la Moldova) per scongiurare il terzo mondiale vissuto dalla tv.

