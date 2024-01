Italia-Montenegro per il podio europeo 

Battere il Montenegro per entrare in zona medaglie, battere la Grecia per il bronzo continentale e il pass olimpico. Ai rispettivi Europei in Croazia e Olanda, Setterosa e Settebello sanno bene cosa c’è da fare.

Il Setterosa

Battuto d’un soffio (7-6), con il tiro del pareggio respinto a pochi secondi dalla fine, dall’Olanda padrona di casa, il Setterosa di Carlo Silipo pensa già alla sfida di domani alle 19 che vale il terzo posto. A Eindhoven la finale sarà tra la Spagna (13-5 alle Elleniche) e le padrone di casa che ieri hanno battute le azzurre di misura in una partita sempre equilibrata e nella quale l’Italia può rimproverarsi soltanto di non aver sfruttato alcune occasioni per andare avanti di due gol, sul 5-4. Ha pesato (e peserà in finale) l’assenza di Marletta, espulsa nel secondo quarto. Per le azzurre, un gol a testa di Avegno, Palmieri, Bianconi, Bettini, Picozzi e Viacava. Con Grecia e Spagna già in possesso del pass per Parigi 2024, l’unico disponibile in questo Europeo sarà assegnato tra Italia e Grecia.

Il Settebello

Oggi si giocano i quarti di finale degli Europei maschili. Il programma, che comincia con Ungheria-Serbia, Spagna-Romania e Croazia-Grecia, si completerà alle 20.15 (diretta RaiSport) con Italia-Montenegro. Tre settimane dopo la sfida della Waterpolo Sardinia Cup a Terramaini (conclusa in parità e vinta dagli azzurri ai rigori), le due squadre si trovano di fronte a Zagabria con in palio una semifinale europea. Non si devono ripetere gli errori commessi contro l’Ungheria per poter entrare nella zona medaglia e continuare la caccia al titolo e alla qualificazione olimpica.

RIPRODUZIONE RISERVATA