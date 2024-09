ITALIA, MISSIONE FRANCIA 

Gli azzurri, esclusi quelli impegnati ieri nei posticipi del campionato di Serie A si sono ritrovati ieri sera al centro tecnico di Coverciano in vista del doppio appuntamento, venerdì 6 settembre al Parco dei Principi di Parigi e lunedì 9 alla Bozsik Arena di Budapest. La novità più rilevante è senza dubbio la convocazione di Sandro Tonali, reduce dalla squalifica per il calcio scommesse e tornato in campo con il Newcastle in Premier League. Prima convocazione invece per Okoli e Brescianini.

L'Italia ha nel proprio girone anche il Belgio, che affronterà a ottobre, e cominciare bene il cammino sarà fondamentale per evitare sorprese, anche se l'esordio in casa della Francia non è proprio l'ideale. Il format del torneo prevede che da settembre a novembre l'Italia disputi sei gare con le tre avversarie del girone, con le prime due che a marzo 2025 giocheranno i quarti di finale (andata e ritorno). Le vincenti dei quarti otterranno quindi il pass per le Finals, in programma nel giugno 2025 in casa di una delle quattro finaliste.

Le nazionali finaliste avranno a disposizione un pass per i play off del Mondiale 2026.

