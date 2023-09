Italia, missione compiuta: è prima nel girone  

Ancona. Prima del girone. L’Italia è pronta a volare a Bari per gli ottavi di finale degli Europei di volley maschile sapendo che il primo obiettivo è già stato raggiunto, con quattro vittorie (tutte per 3-0). Alla squadra di Fefè De Giorgi resta però un’ultima gara da giocare, contro la Germania, oggi alle 21 (Rai e Sky) ad Ancona.

«Il girone è stato sicuramente impegnativo, con partite in cui era importante metterci il 110 per cento», ha commentato il libero azzurro Leonardo Scanferla al termine del lavoro pomeridiano. «È un Europeo in crescita, in ogni partita stiamo migliorando il nostro gioco e questo è quello che dobbiamo fare fino alla fine», ha proseguito. «Giocare in Italia un Europeo è una cosa unica, che non capita tutti i giorni. È un sogno vedere i palazzetti pieni, ci riempie di gioia, non vediamo l'ora di scendere in campo e tutto questo ci da la carica in più per affrontare questo percorso che vogliamo portare fino in fondo ma pensiamo passo dopo passo. La partita con la Germania sarà complicata, gioca un’ottima pallavolo, dobbiamo proseguire secondo quanto fatto finora, spingere in battuta e trovare il ritmo nel nostro cambio palla», ha concluso.

Pool A. Ieri : Belgio-Estonia 3-1; Germania-Serbia 1-3.

Classifica : Italia e Serbia* 12, Germania 8, Belgio 4, Estonia* 2, Svizzera 1. (* 1 partita in più)

Oggi : ore 18 Svizzera-Belgio; ore 21 Italia-Germania.

RIPRODUZIONE RISERVATA