Italia, minaccia britannica 

Zurigo. Prima l'Irlanda del Nord, poi (si spera) una tra Galles e Bosnia, in una finale da giocare in trasferta. È definito il percorso in salita dell'Italia verso i Mondiali. Terza volta ai playoff, e per evitare il terzo disastro alla nazionale di Gattuso serve ricordare gli errori nei precedenti nefasti del 2018 e 2022. E non ignorare le “fragilità” mostrate a San Siro contro la Norvegia. È andato bene, all'Italia, il sorteggio di Zurigo. Il mini torneo per i quattro posti europei rimasti poteva offrire avversari più tosti, dalla Svezia alla Polonia. Ma il percorso light non basta a Gattuso ad evitare scongiuri: quattro anni fa, già si ragionava sulla sfida al Portogallo in finale, poi fu il crac in semifinale con la Macedonia del Nord. Per questo il ct guarda a Galles e Bosnia («due squadre di valore, che conosciamo, con stadi che possono mettere in difficoltà chiunque») ma invita tutti, soprattutto gli azzurri, a «concentrarsi sulla semifinale».

Paura e consapevolezza

Il ct ha poi ribadito la richiesta di uno stage e l'auspicio che «il campionato si fermi tre giorni prima, come faranno in Turchia, me lo ha detto Montella». Buffon, antico guascone del calcio italiano, denuncia un'aria da funerale e prova a rincuorare tutto l'ambiente. «Troppi fantasmi, un’aria da “ricordati che devi morire”. E invece», dice il capodelegazione azzurro «siamo supercompetitivi, purché non rinunciamo alle nostre caratteristiche: questo dice la partita con la Norvegia, che a parte il 4-1 ha numeri tutti in equilibrio». Che l'unico numero squilibrato pesi come un macigno, lo riconosce però in primis Gattuso: «Ci dobbiamo riprendere dalla figuraccia di Milano», ammette il ct dopo il sorteggio. «Mi tengo il primo tempo, ma non si può sparire del tutto dal campo come nel secondo. Quella sconfitta rivela tutte le nostre fragilità».

Trovare spazio

Sono quelle che preoccupano il tecnico, in vista dell'appuntamento del 26 marzo ed eventualmente del 31, più che il poco tempo a disposizione. «Ci siamo salutati all'undicesima giornata, ci rivedremo alla trentesima quando i giochi sono fatti. Trovare una data per stare un paio di giorni insieme non sarebbe male, come anche anticipare la giornata di campionato», l'auspicio di Gattuso. Che ora comincerà a studiare la nazionale di Belfast, fisica e tutta ritmo ma con scarsi valori tecnici: non sono certo i tempi di George Best, né della nazionale che nel 1958 sbarrò all'Italia la strada del Mondiale. Un occhio, Gattuso lo comincerà a buttare anche sul Galles allenato da Craig Bellamy e sulla Bosnia del veterano Dzeko.«Io credo che andremo al Mondiale. Devo essere ottimista, altrimenti andiamo in depressione», la valutazione, dall'Italia, del presidente Figc, Gabriele Gravina, consapevole che dal playoff dipende molto del futuro del calcio italiano. «Gattuso e i ragazzi non sono così scarsi come da qualche parte si vuol far credere: ma sono anni che in caso di insuccesso azzurro si cercano i colpevoli, invece che le cause», la chiusura.

RIPRODUZIONE RISERVATA