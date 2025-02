Italia mai così bene nel ranking Atp Sonego, ciao Dubai 

Nella classifica Atp pubblicata ieri l'Italia è la nazione con più giocatori tra i primi 40 del mondo, sei, come gli Stati Uniti. Se Sinner è sicuro di restare in cima alla classifica fino al 1000 di Monte Carlo, il numero 2 resta Lorenzo Musetti (17 Atp), che però deve saltare anche il torneo di Acapulco per infortunio (al suo posto è stato ripescato Mattia Bellucci), seguito da Matteo Berrettini (30), Matteo Arnaldi (33), Lorenzo Sonego

(35) e Flavio Cobolli (39). Un risultato straordinario, a testimonianza del grande momento di questa disciplina nel nostro Paese.

In campo

Intanto Sonego saluta Dubai. Nel primo turno dell'Atp500, il torinese è stato sconfitto 7-6(4), 6-3 dal greco Stefanos Tsitsipas, numero 4 del tabellone. Ci sono anche Matteo Berrettini (contro Gael Monfils) e Luca Nardi, che entra come lucky loser e troverà l'ungherese Marton Fucsovic, che lo aveva sconfitto nelle qualificazioni. Nel doppio, Simone Bolelli e Andrea Vavassori, quarta testa di serie, hanno esordito battendo i russi Karen Khachanov e Andrey Rublev con un combattutissimo 5-7, 6-3, 16-14.

Musetti ancora out

«Purtroppo devo lasciare Acapulco. Speravo di tornare e poter giocare, ma ho ancora bisogno di tempo». Con un messaggio sui social, Musetti ha annunciato il suo forfait dal torneo messicano. Dopo l'infortunio al polpaccio destro nel match vinto col francese Corentin Moutet a Buenos Aires e la mancata partecipazione all'Atp500 di Rio, il carrarino rientrerà solo a Indian Wells. Al suo posto, entra Mattia Bellucci, che esordirà contro lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina. Con lui, giocheranno l'Atp250 anche Arnaldi (con Zverev, numero 1 del tabellone) e Cobolli (ieri notte con lo statunitense Ben Shelton, numero 5). Bellucci e Cobolli giocheranno il doppio contro i francesi Doumbia e Reboul. Nell'Atp250 di Santiago, il numero 8 Luciano Darderi attende di esordire contro il portoghese Jaime Faria.



