Italia, l’ultima battaglia 

Roma. Sarà tra le mura di un PalaEur pieno da scoppiare che la Nazionale di Fefè De Giorgi proverà a fare la storia, conquistando il suo secondo Europeo di volley consecutivo. Tra i due, tanto per gradire, c'è stato un trionfo mondiale, ottenuto un anno fa (a casa loro) contro lo stesso rivale di oggi per il trono continentale, ossia la Polonia. Il successo per 3-0 in semifinale contro la Francia, ha fatto vedere a tutti i 10mila spettatori presenti che quando c'è in palio la gloria gli azzurri rispondono presente. Capitan Giannelli ha illuminato il gioco, Gabriele Lavia, Yuri Romanò e Alessandro Michieletto hanno portato in dote tanti punti. Soprattutto, non è mancato quello spirito di squadra, quella voglia concreta di aiutarsi a vicenda che sono stati cruciali per laurearsi campioni d'Europa nel 2021 e del mondo nel 2022. Unico momento di defaillance nel terzo set, per il resto gli azzurri hanno retto l'urto sotto rete dei francesi e bombardato la loro metà campo.

I rivali

Oggi (ore 21 Rai e SkySport) si riparte da lì, da quello spirito «battagliero» (De Giorgi dixit), ben sapendo che la Polonia è uno squadrone e vorrà vendicarsi della sconfitta di un anno fa a Katowice. Il nome più di grido tra i biancorossi è il cubano di nascita Wilfredo Leon, che giocando a Perugia conosce bene i nostri ragazzi, ma anche Sliwka e Kaczmarek sono pericolosissimi. L'Italia però, oltre al già citato fattore campo, potrà contare su un tifoso speciale: il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, grandissimo appassionato di pallavolo e oggi in tribuna d'onore. Per provare a mettere in bacheca l'ottavo titolo continentale, l'Italvolley dovrà attingere a ogni grammo dell'energia dei suoi giovani campioni. Gente come Leandro Mosca, che giovedì il ct ha chiamato a fare a il titolare, al posto dell'infortunato Russo. Il ragazzo non ha deluso le aspettative, senza tremare mai. «Abbiamo sentito veramente il calore del pubblico. Ma non ci vogliamo fermare: sarà un'altra battaglia».

Verso Parigi

E altrettanto si può dire della squadra femminile di Davide Mazzanti che, dopo il quarto posto europeo e le violente polemiche per il caso Egonu, comincia oggi a Lodz (ancora Polonia...) il torneo che assegna due pass per Parigi 2024. Non c’è neppure l’infortunata Alessia Orro, si gioca alle 20.45 contro la Corea del Sud.

