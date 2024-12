Italia-Lettonia a Oristano il 16 marzo 

A 24 anni da quel lontano 2001 in cui l’Italia femminile di pallamano scese in campo al PalaSantoru al trofeo “Città di Sassari”, alle 18 del 16 marzo 2025 la Sardegna ospiterà, per la prima volta, un incontro della nazionale italiana maschile. Al Palasport Sa Rodia di Oristano, impianto da 3000 spettatori, gli azzurri affronteranno la Lettonia nel match valevole per la 4ª giornata di qualificazione agli Ehf Euro 2026. “Una gara ufficiale della Nazionale rappresenta un momento di coesione ed entusiasmo capace di attirare appassionati e territorio, un veicolo promozionale del nostro sport. Ringrazio l’amministrazione comunale, il presidente del Coni Sardegna, Bruno Perra, e le società di pallamano sarde”, ha detto Sandro Pagaria, Commissario Straordinario Figh Sardegna.

Gli azzurri, reduci dal successo sulla Serbia e dalla sconfitta di misura in Spagna, giocheranno in terra sarda il ritorno coi lettoni dopo la trasferta a Jelgava del 13 marzo (18.40). Prima, però, l’Italia - Pavani e Bronzo della Raimond Sassari compresi - saranno impegnati nella Coppa del Mondo di gennaio.

RIPRODUZIONE RISERVATA