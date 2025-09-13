VaiOnline
Italia, la parola al campo 

De Giorgi affronta l’Algeria: «C’è voglia di cominciare» 

È il giorno del debutto per l'Italia della pallavolo maschile campione in carica che alle 15.30 italiane affronterà l'Algeria nella rassegna iridata di Manila. C'è tanta voglia di cominciare a giocare in quello che è l'appuntamento clou della stagione. Ieri, prima di guidare l'allenamento pomeridiano, il commissario tecnico Fefè De Giorgi ha fatto il punto sulla condizione della sua Italvolley: «Abbiamo voglia di iniziare, il percorso di avvicinamento è stato lungo e dispendioso, esattamente come la VNL che è e rimane una manifestazione molto importante per noi in virtù di ciò che siamo riusciti a costruire, adesso c'è il giusto desiderio di iniziare questo Mondiale». Poi ha ricordato gli incidenti di percorso che ci sono stati durante il cammino: «Purtroppo non possiamo farci nulla, però i ragazzi si sono dimostrati speciali perché sono stati davvero bravi nel dare le giuste risposte a quello che è successo, ma questa è una loro peculiarità, sono stati molto bravi ad assorbire quel momento che non è stato semplice perché Daniele (Lavia, ndr ) è un giocatore molto importante per noi sotto tutti i punti di vista e quindi hanno assorbito l'accaduto e si sono messi a cercare da subito il miglior meccanismo e le migliori soluzioni possibili».

I rivali

De Giorgi si sofferma su quelli che sono gli avversari della prima fase: «L'Algeria la conosciamo poco e sulla carta è l'avversaria più agevole, tecnicamente meno forte, il Belgio il prossimo anno disputerà la Volleyball Nations League con giocatori che conosciamo da anni militando o avendolo fatto in passato nel campionato italiano e per questo motivo rappresenteranno uno step più in alto; l'Ucraina, infine, l'abbiamo già affrontata in stagione e sappiamo che si tratta di una squadra ostica con giocatori che non mollano mai. Ritengo che dal punto di vista tecnico sarà un crescendo di difficoltà».

Scelte dolorose

In conclusione, il ct ha voluto ringraziare Giovanni Sanguinetti che venerdì ha lasciato Manila dopo la scelta dei 14 per il Mondiale: «L'aspetto più brutto del mio lavoro è quello di dover, a volte, escludere qualcuno. In questo caso, purtroppo siamo dovuti arrivare all'ultimo momento a causa degli infortuni che ci hanno colpito. Da giocatore l'ho anche vissuta quindi so benissimo cosa si prova in quei momenti. Lo abbiamo ringraziato perché ha messo grande impegno e disponibilità durante tutta l'estate e ci ha dato una grossa mano. Si è giocato le sue carte fino alla fine, poi è chiaro che io faccio le scelte ma non sono mai definitive».

