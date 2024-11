Italia, ko indolore contro l’Islanda 

Italia 74

Islanda 81

Italia : Spissu 5, Sarr, Melli 9, Flaccadori 10, Tessitori, Ricci 18, Basile 5, Bortolani 8, Caruso ne, Vitali 10, Rossato 3, Akele 6. All. Pozzecco.

Islanda : Steinarsson 2, Hennigsson, Fridriksson 15, K. Jonsson ne, K. Palsson 22, H. Palsson 3, Gunnarsson, Gudmundsson 15, Hlinason 3, Thrastarson 9, B. Jonsson 5, Bjornsson 7. All. Pedersen.

Arbitri: Castillo (Esp), Pesic (Srb) e Matejek (Cze).

Parziali: 9-22, 29-32, 56-58.

L'Islanda ha più energia ed espugna Reggio Emilia, l'Italia è comunque qualificata agli Europei 2025 in anticipo grazie alla vittoria della Turchia sull'Ungheria. Mezzo passo indietro per gli azzurri che pure recuperavano giocatori importanti come Ricci, Melli e Flaccadori, assenti in Islanda per gli impegni di Eurolega.

La cronaca

L'Italia inizia sbagliando tanti tiri aperti: 1/8 da tre. Invece gli ospiti tirano meglio e scappano via esaltandosi in transizione: 9-22. Con i cambi, soprattutto con Flaccadori, gli azzurri attaccano di più il ferro e iniziano la risalita: -8 al 13'. Rientra Spissu: assist e tripla. Segna anche Vitali ed è 27-28 al 17'.

A inizio ripresa il play sassarese distribuisce 3 assist: 39-35 al 24'. Va in trance agonistica Palsson che realizza 9 punti di fila: -4 al 27'. Grazie agli uno contro uno e alla maggiore precisione dalla lunetta (26/35 contro 9/20 dell'Italia) gli ospiti mantengono la testa del match: 60-70 al 35'. Ricci con le triple prova il recupero, ma i rimbalzi offensivi ospiti fanno la differenza.

