Italia ko con Cuba  Giochi più lontani 

Rio de Janeiro. Altro ko per l’Italia nel torneo di qualificazione ai Giochi Olimpici di Parigi 2004 in corso in Brasile. Dopo la sconfitta di due giorni fa con la Germania, gli azzurri non sono riusciti a dare continuità alla vittoria di venerdì sull’Iran e hanno subito una pesante battuta d’arresto contro Cuba. I centramericani si sono imposti 3-1 (25-22, 21-25, 27-25 e 29-27) prevalendo nei momenti chiave di un incontro combattuto punto a punto. Ora i campioni del mondo in carica per sperare nella qualificazione diretta alle Olimpiadi devono battere oggi il Brasile, che li precede nella classifica, possibilmente senza cedere un set.

«È una sconfitta pesante, difficile da accettare», il commento di Daniele Lavia, «c’è tanto rammarico, soprattutto per il finale dei set, per come sono maturati. Abbiamo sbagliato sulle coperture e su situazioni di gioco che solitamente facciamo bene. Dopo l’Europeo è la seconda volta che la fase calda di un match importante non ci sorride. Non voglio però trovare scuse perché loro hanno giocato meglio di noi, sono stati più lucidi. Ora abbiamo il Brasile, come sempre cercheremo di fare del nostro meglio sperando che la combinazione dei risultati ci sorrida».

La qualificazione diretta a Parigi si complica perché anche Cuba è in corsa. L’Italia deve battere il Brasile col miglior punteggio possibile, considerato che i caraibici affronteranno l’Iran e al momento si trovano dietro agli azzurri solo per un peggiore quoziente punti. In caso di 3-0 per i ragazzi di De Giorgi, sarà necessario attendere il risultato di Cuba-Iran perché col 3-0 per i caraibici deciderà il quoziente punti. Se i campioni del mondo batteranno 3-1 o 3-2 i padroni di casa verdeoro bisognerà sperare che i cubani non ottengano un risultato migliore.

