Italia Ko, addio primo posto 

Italia 1

Francia 3

Italia (3-5-1-1) : Vicario 5.5; Di Lorenzo 6, Buongiorno 5.5, Bastoni 5.5; Cambiaso 7 (32’ st Maldini sv), Frattesi 5.5 (22’ st Raspadori 6), Locatelli 5 (22’ st Rovella 6), Tonali 6, Dimarco 6.5 (36’ st Udogie sv); Barella 6.5; Retegui 5 (22’ st Kean 6). In panchina: Donnarumma, Meret, Savona, Gatti, Okoli, Comuzzo, Pisilli. Allenatore Spalletti 5.

Francia (4-3-1-2) : Maignan 6; Koundé 6 (36’ st Pavard sv), Konaté 6.5, Saliba 6.5, Digne 8; Guendouzi 6, Koné 7, Rabiot 8; Nkunku 6; Thuram 7 (32’ st Barcola sv), Kolo Muani 6. In panchina: Samba, Chevalieri, Upamecano, Hernandez, Olise, Coman, Kanté, Zaire-Emery. Allenatore Deschamps 7.

Arbitro : Slavko Vincic (Slovenia) 5.5.

Reti : 2’ pt Rabiot, 33’ pt Vicario (aut.), 35’ pt Cambiaso, 20’ st Rabiot.

Note : ammoniti Frattesi, Kolo Muani, Guendouzi. Angoli: 2-3. Recupero: 1’ pt, 4’ st.

Milano. È amara la serata di San Siro per l’Italia di Luciano Spalletti che esce sconfitta, 3-1, dal confronto con la Francia nell’ultimo match della fase a gironi della Nations League. Una sconfitta che proietta i Bleus al primo posto e gli Azzurri al secondo, in vista del sorteggio per i quarti di finale. Parte fortissimo la Francia che dopo 3’ va in vantaggio grazie a un colpo di testa di Rabiot. Poi la sfortunata autorete di Vicario e l’immediata replica azzurra con Cambiaso. Nella ripresa Rabiot segna ancora e regala alla formazione di Deschamps il primo posto nel girone. La Nazionale fa un passettino indietro dal punto di vista del gioco (con i gol subiti su calcio piazzato). C’è il tutto esaurito a San Siro con 68.158 spettatori e il record di incasso per una partita dell’Italia, con entrate dal botteghino per 1.652.799 euro. Capitan Donnarumma è costretto al forfait fermato da un virus intestinale: al suo posto c’è Guglielmo Vicario. Locatelli prende il posto in cabina di regia di Rovella. Barella capitano vista l’indisponibilità di Donnarumma.

Dopo l’omaggio a Gigi Riva e gli inni fischiati dalle due tifoserie, si comincia e la Francia nel giro di due minuti va in vantaggio con Rabiot che di testa da angolo prende il tempo a Buongiorno e batte Vicario. L’avvio degli azzurri è complicato, mentre la Francia prova a colpire in contropiede. E al 32’ arriva il raddoppio con lo sfortunato autogol di Vicario che devia nella sua porta una punizione battuta da Digne. La reazione azzurra è immediata e al 35’ l’Italia accorcia: Di Marco crossa per il centro dell’area e Cambiaso batte Maignan. Nel secondo tempo, la Francia al 20’ trova il terzo gol, il secondo di Rabiot che di testa supera ancora Vicario. In pieno recupero Maignan nega a Kean il gol che avrebbe portato gli azzurri al primo posto.

RIPRODUZIONE RISERVATA