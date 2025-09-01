Italia-Israele, la partita di calcio diventa un caso 

Tel Aviv. L’esercito israeliano non ci sta a diventare il futuro “governo militare” della Striscia. Lo ha detto chiaro e tondo ai membri del gabinetto di sicurezza riunito da domenica sera fino alle prime ore del mattino di ieri il capo di stato maggiore Eyal Zamir. Paventando che l’occupazione di Gaza city si estenda poi ai campi profughi della parte centrale dell’enclave costringendo i suoi soldati ad assumere funzioni di cui non hanno intenzione di assumersi la responsabilità. La tensione, raccontano le indiscrezioni trapelate, si è alzata parecchio sia con il primo ministro che con i leader dell’ultradestra messianica Itamar Ben Gvir e Bezalel Smotrich. Proprio mentre Israele sta aspettando la vendetta degli Houthi, dopo che le gigantesche esplosioni prodotte dai missili di Tsahal giovedì scorso a Sanaa hanno ucciso il premier del gruppo filo-Iran Ahmed al-Rahawi, diversi ministri e alti funzionari. Il capo di stato maggiore dell’esercito Houthi Muhammad Abdel-Karim al-Ghammar, dato per disperso sotto le macerie tre giorni fa, ha parlato per interposta persona domenica sera facendo sapere a Israele che «si è aperto da solo le porte dell’inferno». E subito dopo un missile ha preso di mira una petroliera di proprietà israeliana, in acque saudite, senza andare a segno. Dopo qualche ora un drone è stato lanciato contro Israele ma è stato abbattuto prima di raggiungere il confine. Altri velivoli senza pilota carichi di esplosivo sono stati preparati, forse per un attacco notturno, secondo l'intelligence militare. Intanto misure stringenti di sicurezza sono state prese per Benyamin Netanyahu, il ministro della Difesa Israel Katz e altri funzionari.

Sulle operazioni dell’Idf nell’enclave, una decisione precisa non è stata raggiunta durante la riunione di gabinetto. I vertici militari e della sicurezza, e il ministro degli Esteri Gideon Sa’ar, hanno insistito con forza per riportare sul tavolo l’accordo per la liberazione dei 48 ostaggi rimasti nei tunnel, preferendo questa opzione alla conquista di Gaza city. Ma Netanyahu è stato irremovibile. Anzi ha citato le parole del presidente Usa Donal Trump per motivare il suo diniego: «Dimenticate gli accordi parziali sui rapiti. Entrate con tutte le vostre forze a Gaza. Concludete». Insomma niente rilasci di ostaggi col contagocce, basta dare credito a mediazioni che non portano da nessuna parte: prendere Gaza e basta.

Intanto, come un anno fa, quando il sindaco di centrosinistra del capoluogo friulano, Alberto Felice De Toni, si era rifiutato di concedere il patrocinio all’incontro calcistico Italia-Israele, vista la situazione terribile di Gaza, ora reputa inopportuno che si disputi il match, previsto il 14 ottobre, valevole per la qualificazione al Mondiale. «Problemi di ordine pubblico», dice. Ma dal Viminale fanno sapere che l’incontro si potrà regolarmente disputare. E dice la sua anche il ct della Nazionale Rino Gattuso: «Israele è nel nostro girone, ci dobbiamo giocare, purtroppo c’è una guerra in atto e questo fa male». Mentre il sindaco afferma di non voler «fomentare polem iche» e la sua idea è anche quella di «far slittare la partita per poi recuperarla. Israele non è stato escluso dalle competizioni sportive internazionali ma di fronte a un dramma che non ha eguali negli ultimi 80 anni, davanti a tanta sofferenza giocare adesso sarebbe inopportuno», spiega.

